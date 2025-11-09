Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Besen in redkobeseden trener Lakersov: Zelo sem razočaran

Atlanta, 09. 11. 2025 06.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
17

Los Angeles Lakers so po petih zaporednih zmagah klonili v Atlanti, ki je zmagala prepričljivo z izidom 122:102. Trener JJ Redick je začetno peterico sredi tretje četrtine posedel na klop za rezerviste, po tekmi pa ni skrival svojega razočaranja.

"Nocoj mi ni bilo veliko všeč. Zelo sem razočaran," je na novinarski konferenci po obračunu, na katerem so domači Hawksi dominirali od začetka do konca, dejal JJ Redick. Odsotnosti LeBrona Jamesa in Austina Reavesa ni želel uporabiti kot izgovor, saj so bili tudi pri domačih zaradi poškodb odsotni trije člani začetne peterice. "Oni so igrali s potrebno količino truda, nujnosti in fizične energije," je po tekmi priznal trener Lakersov.

Trener Lakersov JJ Redick je bil zelo razočaran porazu proti Atlanti.
Trener Lakersov JJ Redick je bil zelo razočaran porazu proti Atlanti. FOTO: AP

Sredi tretje četrtine, ko je Atlanta vodila z več kot 20 točkami prednosti, je Redick na klop za rezerviste poslal Luko Dončića in ostale igralce, ki so tekmo začeli v prvi peterki. Dončić je v prvem polčasu vpisal 22 točk, v drugem pa ni dodal niti ene točke. Ko je eden od ameriških novinarjev Redicka vprašal, kdaj je ugotovil, da prva postava ne bo učinkovita proti Hawksom, se ni zadrževal: "Že po dveh minutah tekme sem to ugotovil."

Center DeAndre Ayton je tekmo zaključil po treh minutah tretje četrtine, ko je imel na svojem računu 11 točk in pet skokov. "Oni so igrali izjemno, ampak mi se nismo niti borili. Na papirju in na posnetkih je videti slabo. Po tej tekmi bo hrana, ki jo bomo jedli, zelo slabega okusa, ampak v ligi NBA smo, kjer se igra 82 tekem v sezoni, zato moramo biti pripravljeni na naslednjo tekmo," je po obračunu dejal Ayton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dalton Knecht je bil del ekipe, ki je tekmo zaključila. Na koncu je imel na svojem računu 14 točk. "Mislim, da se (trener) zaveda, da smo dobili zaušnico. Poskušali smo udariti nazaj, ampak oni niso popuščali. Morali si bomo ogledati posnetke tekme in sprejeti kritike," je bil Knecht razočaran po koncu tekme.

Tudi Jake LaRavia je tekmo začel na igrišču in zaključil na klopi: "Nekaj se bomo morali naučiti iz te tekme in napredovati. Zavedati se moramo, da to ni identiteta tega moštva. Ta tekma je bila izjema med prvimi desetimi, ki smo jih do zdaj odigrali. Ne sme nas zlomiti, saj moramo biti že na naslednji tekmi pripravljeni na igro."

Naslednji članek

Razpoložena Atlanta zlahka premagala Dončića in oslabljene Lakerse

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pacho Herrera
09. 11. 2025 08.49
+1
K zmagajo je Lukec zasluzen da sk zmagal k pa zgubijo pa nima Lukec nic s tem ane…pac slab dan je imel hahahahahaha
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
09. 11. 2025 08.52
Točno!
ODGOVORI
0 0
Martinović
09. 11. 2025 08.48
-1
Dallas je taisti večer v lepi tekmi premagal Washington Wizardse.
ODGOVORI
0 1
Pacho Herrera
09. 11. 2025 08.48
+1
Evo tko k sm nazadnje reku k pa zgubija po nobene slike od “magicnega” Lukca…Pa Lukec levo pa Lukec desno Da vidmo ce bo danes tud vsaj 5 clankov o tem kako so zgubil tko k takrat k zmagajo.
ODGOVORI
1 0
Martinović
09. 11. 2025 08.44
-1
Slabše kot Dallas!
ODGOVORI
1 2
Banion
09. 11. 2025 08.38
-2
super dončič je lahko tudi drugačen, super luzer.
ODGOVORI
2 4
Watcherman
09. 11. 2025 08.49
+2
A,če ne zmaga vedno je potem kar luzer in slab igralec?????
ODGOVORI
2 0
Prototip
09. 11. 2025 08.51
+2
Hahaha,najbolš,da ga greš ti reševat,k si ravno v šampionskem komentiranju,,,
ODGOVORI
2 0
turkiz
09. 11. 2025 08.34
+2
Gledal tekmo. Kot bi vozil fičo in porshe. Za 40% hitrejša igra Atalante in bil je res cirkus. To je bodočnost košarke. Negre,da so vse zadeli,gre za to,da so pri tako hitri igri imeli v vsakem napadu odprt met. Bravo Atalanta. Je pa verjetno res,da se takih iger ne da ponoviti kar tako...ampak to je to..
ODGOVORI
2 0
športnik66
09. 11. 2025 08.28
+5
Nič hudega. Včasih pač ne gre. Če ima nasprotna ekipa več energije, boljšo učinkovitost, več želje po zmagi, je zmaga seveda povsem zaslužena. Čez nekaj dni bo nova tekma. Takrat se začne vse znova...
ODGOVORI
5 0
nastjamarko
09. 11. 2025 08.26
+1
Atlanti je padlo v koš kar so vrgli in ob takem metu je nemogoče zmagat.
ODGOVORI
3 2
Amor Fati
09. 11. 2025 08.25
-1
Kaj pa, khm, odstotek meta za dve, odstotek meta za 3, pa število metov za dve, pa število metov za tri? Ko sem bral ta članek sem dobu občutek, kot, da se mu dons ni lubl špilat.
ODGOVORI
1 2
Jožajoža
09. 11. 2025 08.24
+1
Ja ,ni vse v rokah,glavno je ,kaj ima človek v glavi.
ODGOVORI
2 1
optimist11
09. 11. 2025 08.23
+0
Ko sem igral pri mlajših mladincih je trener na začetku rekel : Pubeci če zgubite za manj kot 50 točk dobite pivo. In smo za 46. To je stimulacija.
ODGOVORI
2 2
kor22
09. 11. 2025 08.01
-9
Kaka sramota, kako ponižanje dq si tak slabo da te da na klop za rezerviste
ODGOVORI
0 9
coca.eskim
09. 11. 2025 08.09
+6
Temu se reče predaja in počitek ključnih igralcev. Hejtri pa iščejo besede poniževanja.
ODGOVORI
6 0
Mehtilda
09. 11. 2025 08.17
+7
Ah daj no nehaj. Če si še kdaj ukvarjal z ekipnim športom, točno veš, da ti včasih preprosto ne gre. Sploh pri košarki to ni tako redko, da zgubiš, čeprav si objektivno boljši. Pri takem številu tekem pa sploh.Nobena sramota, le ti si mal preveč privoščljiv
ODGOVORI
7 0
Amor Fati
09. 11. 2025 08.27
+0
To ni nobena sramota. Modelu se pač ni lubl špilat, pa ga je moral trener posaditi na klop, da ga je lahko zamenjal nekdo, ki se mu je lubl špilat. To je stalna praksa v košarki. Ko nekomu ne gre, ga zamenja nekdo drug, in potem ta, kateremu pač ne gre, ostane do konca tekme na klopi.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330