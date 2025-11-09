Besen in redkobeseden trener Lakersov: Zelo sem razočaran

"Nocoj mi ni bilo veliko všeč. Zelo sem razočaran," je na novinarski konferenci po obračunu, na katerem so domači Hawksi dominirali od začetka do konca, dejal JJ Redick . Odsotnosti LeBrona Jamesa in Austina Reavesa ni želel uporabiti kot izgovor, saj so bili tudi pri domačih zaradi poškodb odsotni trije člani začetne peterice. "Oni so igrali s potrebno količino truda, nujnosti in fizične energije," je po tekmi priznal trener Lakersov.

Sredi tretje četrtine, ko je Atlanta vodila z več kot 20 točkami prednosti, je Redick na klop za rezerviste poslal Luko Dončića in ostale igralce, ki so tekmo začeli v prvi peterki. Dončić je v prvem polčasu vpisal 22 točk, v drugem pa ni dodal niti ene točke. Ko je eden od ameriških novinarjev Redicka vprašal, kdaj je ugotovil, da prva postava ne bo učinkovita proti Hawksom, se ni zadrževal: "Že po dveh minutah tekme sem to ugotovil."

Center DeAndre Ayton je tekmo zaključil po treh minutah tretje četrtine, ko je imel na svojem računu 11 točk in pet skokov. "Oni so igrali izjemno, ampak mi se nismo niti borili. Na papirju in na posnetkih je videti slabo. Po tej tekmi bo hrana, ki jo bomo jedli, zelo slabega okusa, ampak v ligi NBA smo, kjer se igra 82 tekem v sezoni, zato moramo biti pripravljeni na naslednjo tekmo," je po obračunu dejal Ayton.