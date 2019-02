Bešiktaš zabil še zadnji 'žebelj v krsto' Lisčevim zablodam

Varovanci trenerja Saše Nikitovića so letošnjo sezono v ligi prvakov končali prikovani na dno lestvice v skupini D z le eno, samcato zmago in kar trinajstimi porazi. Zadnji tekmec, turški Bešiktaš, je bil tokrat zrel za poraz, a so zmaji kot nič kolikokrat v dozdajšnjem delu sezone z nespametnimi potezami v ključnih trenutkih dvoboja potegnili kratko in posledično morali priznati premoč tekmecu, ki je slavil v Stožicah z izidom 81:75.

V konkurenci z litovskim Neptunasom, italijanskim Virtusom, grškim Promitheasom, belgijskim Oostendejem, francoskim Strasbourgom, nemškim Bayreuthom in že omenjenim Bešiktašem Ljubljančani si niso uspeli izboriti mesta v končnici, a resnici na ljubo, si glede na prikazano na večini tekem te niti niso zaslužili. Trenerska menjava Zorana Martića s povsem neuveljavljenim Nikitovićem je bila še ena v nizu napačnih odločitev direktorja kluba Romana Lisca, ki je pred letom in pol obljubljal evropsko, predvsem pa s po večini domačimi košarkarji obarvano Petrol Olimpijo.



Nekoč zlati časi, danes pa ...

Olimpijo, ki naj bi kmalu začela spominjati na tisto iz sredine oziroma konca 90. let prejšnjega stoletja, ko so ljubljanski košarkarji pod vodstvom legendarnega stratega Zmaga Sagadina predstavljali strah in trepet za takšne evropske velikane, kot so Panathinaikos, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid itd ... Vsi navedeni letošnji evropski nasprotniki nekoč paradnega konja slovenske klubske košarke, ki je bil po načinu dela in neverjetnih dosežkih vzgled mnogim drugim velikanom s področja nekdanje skupne države - to je med drugim pred leti priznal tudi veliki trenerski mag Duško Vujošević, ki je kasneje s Partizanom 'prevzel' Sagadinov model dela in žel uspehe vse do uvrstitve na zaključni turnir četverice Evrolige -, so razkrili vse slabosti Lisčeve Olimpije.