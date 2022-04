Beverley Clippersom vrnil milo za drago: 'Poberite svoje riti domov'

Luka Dončić in Patrick Beverley na tekmi med Minnesoto in Dallasom.

Volkovi so v tekmi "play-in" za uvrstitev v končnico na svojem parketu s 109:104 ugnali Los Angeles Clipperse, ki so pred obračunom veljali za papirnate favorite. Veliko vlogo pri zmagi Minnesote, s katero se je franšiza prvič po letu 2018 in drugič po letu 2004 uvrstila v izločilne boje lige NBA, je odigral Patrick Beverley . Organizator igre, ki si je ime ustvaril kot nepopustljiv obrambni košarkar, je začel v prvi peterki in v 33 minutah igre zbral sedem točk, tri asistence in kar enajst skokov.

Menda Beverley takrat sploh ni vedel, da ga bodo Clippersi, za katere je igral med letoma 2017 in 2021, poslali stran. "Tej organizaciji sem dal kri, znoj in solze. Potem pa so me odpisali, češ da sem prestar in imam preveč poškodb. Ni boljšega občutka kot igrati proti njim na tekmi 'play-in' in jih premagati," se je po velikem uspehu smejalo 33-letniku iz Chicaga.

Beverley slovi kot igralec, ki na parketu nase opozarja tudi s pogosto pretiranim govoričenjem. In nič drugače ni bilo tokrat, ko je priložnost za zbadanje nekdanjega delodajalca še kako izkoristil. "Naj svoje riti poberejo domov. Do Los Angelesa je dolga pot. Ta zmaga je zame osebna," je dodal.

Poraz za Clipperse v boju za končnico sicer še ni usoden. Imeli bodo namreč popravni izpit, ko se bodo pomerili z boljšim na obračunu med Atlanta Hawksi in Charlotte Hornetsi, ki bo v noči na četrtek.