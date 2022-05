Beverley prepričan, da bo Dončićev Dallas dobil sedmo tekmo

Moštvi Phoenix Suns in Dallas Mavericks se bosta v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času na ključni sedmi tekmi pomerili za napredovanje v finale zahodne konference. Ker je na dosedanjih šestih obračunih vselej slavila domača ekipa, je jasno, zakaj je Phoenix v vlogi favorita. Patrick Beverley, ki je v zadnjih dveh sezonah z LA Clippersi izločil Luko Dončića, pa kljub temu verjame, da lahko Mavericksi pripravijo presenečenje.

icon-expand Chris Paul je na prvih dveh tekmah serije izgubil le štiri žoge, na naslednjih štirih obračunih pa kar 18. FOTO: AP

Dolgoletni organizator igre v ligi NBA Patrick Beverley in prvak z Golden State Warriors leta 2017 Matt Barnes sta za ESPN napovedala razplet odločilne sedme tekme med Phoenix Suns in Dallas Mavericks. Na vprašanje, komu pripisuje več možnosti za napredovanje, je Beverley, ki se je proti Dončiću in soigralcem v končnici pomeril v zadnjih dveh sezonah, odvrnil: "Moram izbrati Luko in Mavse. Lani me je 'uničeval', ko smo igrali proti njim. Poleg tega je že igral na sedmi tekmi končnice. Pri Sunsih razen Chrisa Paula v prvi peterki ni košarkarja, ki bi imel izkušnje s sedmo tekmo. Če bi moral izbirati, bi se odločil za Luko. V zadnjem času igra odlično, tudi Dallas kot ekipa pa je v odličnem momentu." Barnes se z Beverleyjem mnenjem ni povsem strinjal. "Običajno pravijo, da na sedmi tekmi slavi tisti, ki ima v svojih vrstah najboljšega košarkarja. Ampak tokrat bom moral temu nasprotovati zaradi preprostega dejstva, da bo tekma v Phoenixu, kjer je vedno noro vzdušje. Mislim, da bodo odločali 'stranski' igralci. Zvezdniki bodo dali tisto, kar se od njih pričakuje. Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock in Spencer Dinwdiddie so odlično igrali v Dallasu, v Phoenixu pa zelo slabo. Še bolj pomembno pa bo, kako se bo izkazal Paul," je povedal 40-letnik, ki je v ligi NBA igral kar 13 let, v svojem zadnjem pa prišel tudi do naslova prvaka.

Paul ima težave zaradi odlične obrambe Dallasa Prav izkušeni Paul je po mnenju mnogih glavni razlog, da se je Dallas uspelo vrniti in izenačiti na 3:3, saj v zadnjih tekmah ni uspel ujeti pravega ritma. Sploh prvič v karieri se mu je zgodilo, da je imel štiri zaporedne obračune več izgubljenih žog kot zadetih metov iz igre. Beverley, ki si je v ligi NBA ime ustvaril predvsem kot odličen obrambni košarkar, meni, da je glavni krivec za skromne Paulove predstave čvrsta obramba Dallasa. "Vseskozi ga napadajo. Jason Kidd je odprto dejal, da je Paul v napadu njihova tarča. Luka Dončić in Jalen Brunson skrbita, da je vedno pod pritiskom. Težko mu je, ker je pod takim pritiskom v obrambi, a mora potem igrati še v napadu, ustvarjati zase in za soigralce," je izpostavil član Minnesota Timberwolves. "Isto stvar počne Phoenix, ki si želi napadati Luko Dončića. Ampak Paul je starejši, ima 37 let, tako da se mu te stvari bolj poznajo. Kar me skrbi pri Paulu, je, da si na nobeni od zadnjih štirih tekem ni vzel več kot deset metov, čeprav iz igre meče več kot 50-odstotno. Morda je utrujen in je zato presodil, da je boljše, če v napad bolj vključi še soigralce. Paul bo moral imeti veliko tekmo, če bo Phoenix želel napredovati," pa je svoje mnenje dodal Barnes.

