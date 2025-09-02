Svetli način
Košarka

Košarkarji BiH izkoristili odsotnost Giannisa in premagali Grke

Limasol, 02. 09. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 57 minutami

Avtor
J.B.
Komentarji
4

Četrti krog skupinskega dela Eurobasketa je postregel z velikim presenečenjem v skupini C, kjer je Bosna in Hercegovina premagala Grčijo (80:77). Kljub temu bodo Jusuf Nurkić in soigralci v zadnjem krogu proti Gruziji potrebovali zmago za uvrstitev v osmino finala. V "slovenski" skupini D je Izrael pričakovano ugnal Belgijo (92:89).

Grški tabor je za obračun z Bosno in Hercegovino odpočil prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in Giannoulisa Larentzakisa. Košarkarji Bosne, ki so pred tem visoko premagali Ciper, a bili brez možnosti proti Španiji in Italiji, so to znali izkoristiti. 

Grki so prvo tretjino dobili (25:19), nato pa so Jusuf Nurkić in soigralci prevzeli pobudo. V drugi četrtini so bili boljši za 12 točk, v nadaljevanju pa prednosti niso več izpustili iz rok. Grčija je v zadnji minuti sicer prišla blizu, a zmage bosanskih košarkarjev ni več ogrozila. 

John Roberson je za BiH dosegel 18 točk, prav toliko kot Jusuf Nurkić, ki je zbral še deset skokov. 15 točk je prispeval še Edin Atić. Pri poražencih je bil prav tako s 15 točkami najboljši Kostas Sloukas.

Poraz, ki še zdaleč ni usoden

Grki se bodo v zadnjem krogu pomerili z aktualnimi evropskimi prvaki Španci. Še vedno imajo vse v svojih rokah, saj jim zmaga prinaša prvo mesto v skupini. Bosna in Hercegovina pa, kot že rečeno, nujno potrebuje uspeh nad Gruzijci, ki so v prvem krogu presenetili prav Špance. 

Izrael trepetal za zmago nad Belgijo

Na prvi tekmi četrtega kroga v skupini D, kjer igra tudi Slovenija, je Izrael prišel do sicer pričakovane zmage nad Belgijo, za katero pa se je moral konkretno potruditi. Na koncu je bilo 92:89. Deni Avdija je dosegel 22 točk, 18 jih je dodal Roman Sorkin.

eurobasket bosna in hercegovina grčija skupina c
KOMENTARJI (4)

JOSEPH HAYDN
02. 09. 2025 17.03
+1
Grčija brez Giannisa je slabša od Slovenije brez Luke
ODGOVORI
1 0
Kaveljc
02. 09. 2025 16.28
+1
Če bi namesto Omića igral za Slovenijo Nurkić, bi z lahkoto osvojili medaljo.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
02. 09. 2025 16.32
+1
Nurkić je dejansko produkt slovenske košarke in če bi bil kdo takrat pameten bi lahko dobil slovensko državljanstvo in igral za nas.
ODGOVORI
2 1
jablan
02. 09. 2025 16.21
+1
Bravo bih
ODGOVORI
1 0
