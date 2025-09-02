Košarkarji BiH izkoristili odsotnost Giannisa in premagali Grke

Grški tabor je za obračun z Bosno in Hercegovino odpočil prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in Giannoulisa Larentzakisa . Košarkarji Bosne, ki so pred tem visoko premagali Ciper, a bili brez možnosti proti Španiji in Italiji, so to znali izkoristiti.

Grki so prvo tretjino dobili (25:19), nato pa so Jusuf Nurkić in soigralci prevzeli pobudo. V drugi četrtini so bili boljši za 12 točk, v nadaljevanju pa prednosti niso več izpustili iz rok. Grčija je v zadnji minuti sicer prišla blizu, a zmage bosanskih košarkarjev ni več ogrozila.

John Roberson je za BiH dosegel 18 točk, prav toliko kot Jusuf Nurkić, ki je zbral še deset skokov. 15 točk je prispeval še Edin Atić. Pri poražencih je bil prav tako s 15 točkami najboljši Kostas Sloukas.