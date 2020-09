Billy Donovan novi trener Chicago Bulls

V času, ko je vodil Oklahomo, je imelBilly Donovančetrto najboljše razmerje zmag in porazov (243-157) med vsemi še dejavnimi trenerji lige NBA, petkrat je z njo igral v končnici, že v prvi sezoni pa jo je popeljal do finala zahodne konference. "Uspeh, ki ga je dosegel v času trenerske kariere, ga postavlja v drugačno luč," je ob tem dejalArturas Karnišovas, podpredsednik bikov. "Ima sposobnost, da iz igralcev izvleče maksimum, da se razvijejo tako individualno kot kolektivno in to gre skupaj z našo filozofijo. Tako v vlogi košarkarja kot trenerja je osvojil lovorike, kamorkoli je šel, in upam, da bo tako tudi v Chicagu," je dodal dobitnik dveh olimpijskih kolajn z Litvo. Donovan je to sezono pri Oklahomi presegel pričakovanja, saj je povsem reorganizirano ekipo, ki bi morala letos šele graditi za bodoče uspehe, že popeljal v končnico, preden je po sedmih tekmah klonila proti Houston Rockets. Vodstvo bikov za zdaj še ni sporočilo, kdaj bo Donovan sedel na trenersko klop in se pridružil novi ekipi v Chicagu.

Komisar lige NBAAdam Silver je v pogovoru za ameriški CNNnamreč dejal, da zaradi koronavirusne pandemije "močno dvomi, da se bo nova sezona lige NBA začela pred letom 2021".