Bitka za pokal: Dallas brez Luke, Denver upa, da bo Jokić na voljo

Jokić v četrtek ni bil prisoten na treningu svojega moštva, tako da so možnosti njegovega povratka nizke, a vendar bi njegova prisotnost na parketu bila ključna. Je edini košarkar v ligi, ki v povprečju dosega trojni dvojček, je najboljši skakalec in podajalec v ligi. Denver v času, ki ga on preživi na igrišču nasprotnikom v povprečju dovoli 86 točk, doseže pa jih 125.

Dallasovi navijači so na minuli tekmi proti New Orleansu končno dočakali prvo peterico, ki so si jo želeli od prihoda Klaya Thompsona. Jason Kidd je na začetku obračuna med prvih pet uvrstil Dončića, Kyrieja Irvinga, Thompsona, P.J. Washingtona in Derecka Livelyja. Mavsi so po prvi četrtini vodili že za 15 točk, na koncu so slavili z 41 točkami prednosti. Zdaj bodo zaradi poškodbe Dončića na povratek izjemne peterice morali počakati vsaj še en teden, po nocojšnjem obračunu pa bo jasno, ali bodo še konkurenčni v NBA pokalu.