Bitka za vrh: Lakersi proti Nuggetsom, Dončić proti Jokiću

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers imajo do konca rednega dela prvenstva še 15 tekem, ciljajo pa na drugo mesto, ki bi jim prineslo veliko lažji razpored v končnici sezone. V noči na četrtek se bodo še tretjič v zadnjem mesecu udarili z Denver Nuggetsi. Februarja je ob zmagi Lakersov s 123:100 blestel Luka Dončić , ki je dosegel 32 točk, 10 skokov in sedem asistenc, pomemben delež pa je s 25 točkami prispeval tudi LeBron James . Omenjena sta izpustila tekmo pred dnevi, kar se je poznalo tudi na rezultatu – Nuggetsi so slavili s 131:126. Ameriški zvezdnik zaradi poškodbe dimelj tudi tokrat ne bo na voljo, tako da bo še več odvisno od dnevne forme slovenskega asa.

Vsa pozornost bo tokrat torej na Dončiću in Nikoli Jokiću, ki sta že večkrat izkazala izjemno medsebojno spoštovanje. "Mislim, da je ekipa, ki ima Jokića, vedno nevarna. Z njim na igrišču vedno preti nevarnost. Težko je igrati proti njemu, saj pozna vse trike. Je izjemen košarkar, kar za nas predstavlja zabaven izziv. Všeč so mi izzivi in mislim, da nas čaka odlična tekma," je pred spektaklom povedal slovenski zvezdnik.

Nič manj nevaren pa ne bo niti Dončić, o katerem sta pred tekmo govorila nekdanja ameriška košarkarja Danny Green in Lou Williams. Izpostavila sta, da so ekipe zahoda, ki se jim nasmiha končnica, izjemno kakovostne, ter da nas čakajo vrhunski obračuni. Obenem sta se strinjala, da so Lakersi z Dončićem in LeBronom ekipa, proti kateri ne želi igrati nihče, niti Nuggetsi.

A fokus bodo morali Nuggetsi zdaj usmeriti prav na Lakerse, s katerimi se bodo udarili še zadnjič v rednem delu sezone.