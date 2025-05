Bivša partnerka NBA zvezdnika obtožila posilstva in nasilja

Tožnica pravi, da je bilo zlorabljanje Ziona Williamsona spolne, fizične, čustvene in finančne narave. Navedla je tudi, da jo je večkrat davil ali dušil, zaradi česar jo je bilo strah za življenje. Poleg tega naj bi ameriški košarkarski zvezdnik grozil tudi članom njene družine.

Tožnica prav tako trdi, da jo je Williamson dvakrat posilil, ko se je jeseni leta 2020 preselila v Beverly Hills. Prvič naj bi jo prisilil v spolni odnos zgodaj zjutraj in jo nato davil, da ne bi kričala. Do drugega posilstva naj bi prišlo mesec dni pozneje, ko mu je povedala, da namerava obiskati prijatelja. Williamson naj bi ji to prepovedal, nato pa vanjo metal predmete in jo ponovno posilil. Po tem naj bi ji vzel telefon in računalnik, da ne bi mogla prijaviti napada ali poiskati zdravniške pomoči.

Williamson se v središču škandala zaradi svojih osebnih razmerij ni znašel prvič. Pred nekaj leti ga je pornografska igralka Moriah Mills javno obtožila varanja, saj naj bi spal z drugimi ženskami za njenim hrbtom, kar je takrat pritegnilo ogromno medijske pozornosti.