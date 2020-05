Bivši Jazzovec razkriva: Bullsi so nam dan pred tekmo v hotel poslali zajčice

"V hotelu so se Playboyeve zajčice pojavile v dežnih plaščih in ko so te počastile s torto, je plašč čudežno padel na tla in slišalo se je: 'Dobrodošli v Chicagu!'" je Carr povedal za ameriški ESPN. "Toda če si mlad fant in če je vse, o čemer dan pred tekmo finalne tekme lige NBA lahko razmišljaš o lepem dekletu, to bo to iztirilo," je želeno taktiko, ki so si jo zamislili pri Chicago Bulls (Hugh Hefner je bil rojen v Chicagu), opisal Carr. Dodal je, da ta taktika na njem ni delovala. "Ni šlo, toda torta je bila dobra, moram reči," je zaključil Antoine Carr.