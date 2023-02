Bizaren primer v NBA: prijatelji igralca nasprotnikom grozili z 'orožjem'

Po poročanju spletnega časnika The Athletic je zvezdnik Memphisa Ja Morant po tekmi med omenjenima moštvoma 29. januarja v Memphisu agresivno pristopil k igralcem in zaposlenim nasprotnega moštva iz Indiane. Potem naj bi Morant sedel v avto, ki je sledil moštvenemu avtobusu Pacersov in nekdo iz avta naj bi v člane moštva usmeril laser rdeče barve.

Indiana je incident pozneje prijavila ligi NBA, ki je preiskala dogodke po tekmi. "Čeprav smo ugotovili, da je situacija po tekmi bila agresivna, nismo uspeli zagotovo zaključiti, če je kateri od vpletenih posameznikov grozil s pištolo ali ne," je sporočila liga NBA. Sledila je tudi kazen. "Določeni posamezniki, ki so bili vpleteni v dogodkih po tekmi in določenih dogodkih med tekmo, so dobili prepoved obiska tekem v prihodnosti," so še zapisali odgovorni v ligi. Za zdaj ni znano, ali bo kaznovan tudi Morant, ki je na Twitterju zapisal, da je njegov brat prejel kazen prepovedi obiska tekem Memphisa za eno leto.