Blažič: Dali bomo vse od sebe, da v Ljubljano vrnemo vrhunsko košarko

"Sem v najboljših košarkarskih letih. Verjamem, da lahko pomagam projektu Cedevite Olimpije. Prepričan sem, da lahko postane res uspešna zgodba," je v pogovoru za uradno klubsko spletno stran povedal izkušeni Jeseničan. Prav zagotovo pa Blažič ni edini, ki bo lahko v prihodnji sezoni pripomogel k dobrim rezultatom. Borbenost bo ključ do uspehov v prihodnji sezoni, saj kar nekaj novih okrepitev slovi po svojem energičnem stilu igre: "Vse nas krasi ta nepopustljivost. Zagotovo bo v sezoni prišlo tudi do trenutkov, ko nam stvari ne bodo šle po načrtih in verjamem, da bomo v takih trenutkih prav zaradi tega karakterja lahko obrnili zgodbo nazaj na pravo pot. Ravno ta nepopustljivost nas bo krasila skozi celotno sezono. Obljubim lahko pravo energijo in zagnanost na vsaki tekmi, verjamem pa, da bodo tudi rezultati posledično pravi." V Stožicah bodo v prihodnji sezoni nastopali kar trije zlati člani slovenske reprezentance iz evropskega prvenstva leta 2017. Blažič verjame, da bo to dejstvo pomagalo ustvariti pravo kemijo v moštvu: "Ravno na evropskem prvenstvu smo videli, kako pomembna je prava kemija v zmagovalnih moštvih. To bomo poskusili ustvariti tudi v Ljubljani, to je naš načrt, o katerem smo veliko razpravljali v zadnjih dveh ali treh tednih, in verjamem, da bomo uspeli skupaj ustvariti pravo kemijo v moštvu. Zagotovo je to najpomembnejša stvar, če želimo dosegati dobre rezultate."



Z novo sezono so v Ljubljano prišli novi cilji