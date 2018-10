Real na krilih Randolpha novo sezono začel z visoko zmago, poraz Barcelone

Madridski Real na uvodni tekmi ni imel nikakršnih težav z Darušafako. Madridčani so počasi, a vztrajno povečevali prednost iz četrtine v četrtino, v tretji pa so gostom nasuli kar 38 točk. V zadnji četrtini so povedli celo s 26 točkami razlike (101:75), nato pa malce stopili s plina, tako da so gostje v zadnjih šestih minutah tekme poraz ublažili.

Slovenski reprezentant Anthony Randolph je blestel v prvem polčasu in v prvih treh minutah tretje četrtine, ko je z metom za tri točke dosegel svojo 16. točko. Prav toliko jih je imel na koncu, v zadnji četrtini je namreč obsedel na klopi. Skupno je v 20 minutah igre zbral še tri podaje in en skok. Klemen Prepelič je igral le sedem minut in zabeležil dve točki ter dva skoka. Randolph je bil s 16 točkami tudi prvi strelec kraljevega kluba.

Visok poraz Barcelone, 11 točk Blažiča

Košarkarji Barcelone so evroligaško sezono začeli z visokim porazom v Moskvi. CSKA je na prvi tekmi sezone premagal Katalonce s 95:75, slovenski reprezentant Jaka Blažič pa je za poražence prispeval 11 točk in bil drugi strelec Kataloncev. Pri domačih je blestel trio Cory Higgins (18 točk), Nando de Colo (17) in Will Clyburn (13 + 9 skokov).

Tekmo, na kateri je sodil tudi slovenski sodnik Matej Boltauzer, so sebi v prid Moskovčani odločili že v prvem polčasu, ki so ga dobili z 51:29. Vodstvo so nato v drugem nadzirali, Katalonci so se uspeli približati na začetku zadnje četrtine na 60:69, nato pa so košarkarji CSKA-ja znova zaigrali bolje in na koncu prepričljivo slavili z 20 točkami razlike (95:75).