Blažič drugič v tej sezoni najbolje ocenjeni igralec kroga

Za Blažiča je to prvo tovrstno priznanje, saj vodstvo evropskega pokala podeljuje naziv igralca tedna in ne igralca kroga. V zaostali tekmi 2. kroga je Blažič proti turškemu Bursasporu dosegel indeks 39 (najvišji tega kroga), a ker je bila tekma odigrana v tednu, ko je bil na sporedu 7. krog in je imel center ekipe Ratiopharm Ulm Dylan Osetkowski indeks 41, je prejel nagrado za igralca tedna.

Indeks 41, za katerega je Blažič dosegel 30 točk, sedem skokov in štiri asistence, je najvišji v drugem delu evropskega pokala, enakega pa sta v tej sezoni dosegla Gary Brown iz Trenta ter prej omenjeni Osetkowski.

Blažič je z indeksom 41 postavil osebni rekord v evropskem pokalu, s povprečjem 18,77 točke na tekmo pa je po polovici drugega dela prvi strelec tekmovanja. "Jaka je kapetan ekipe in za njim je izjemna sezona. Veliko dela in nisem še videl, da se delo ne bi obrestovalo. Vse, kar počne na igrišču, si je sam prigaral, nihče mu ni tega poklonil. Ekipa ga spremlja in verjame vanj," je ob tem dejal glavni trener Cedevite OlimpijeJurica Golemac.