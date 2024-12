Blažič: Iz tekme v tekmo dobivam vse več klicev za vstopnice

Čeprav utrujeni zaradi napornega ritma tekem, so ljubljanski košarkarji le zbrali toliko moči, da so v kozji rog ugnali še Cibono in zmagoviti niz podaljšali na število sedem.

Zdaj so vse misli usmerjene k sredi in domačemu obračunu v evropskem pokalu, ko bo v Stožicah gostoval Türk Telekom. Ob morebitni zmagi bi se zmaji še bolj utrdili v zgornji polovici lestvice skupine B. "Na tekmi s Cibono se je že kar poznala utrujenost. Za nami je pester urnik tekem, ki je pustil določene posledice na ekipi. Najpomembneje pa je, da smo v končnici obračuna v Zagrebu ohranili mirno kri in izkušeno pripeljali tekmo v našo korist," je po zmagi v zagrebški prestolnici dejal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki je po daljšem času izrazil zadovoljstvo zaradi večjega zanimanja ljubiteljev košarke za naslednjo tekmo zeleno-oranžnih.