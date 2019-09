Blažič kapetan ljubljanskih košarkarjev: Prvič v karieri sem v tej vlogi

V povprečju dosega 15,5 točke na tekmo, Blažič pa je bil po zmagah Cedevite Olimpije nad turškim Gaziantepom in črnogorsko Budućnostjo VOLI ob osvojitvi naslova zmagovalca memorialnega turnirja Mirze Delibašića izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja v Sarajevu. "Vloga kapetana v Cedeviti Olimpiji prinaša veliko odgovornost, saj vemo, da sta se poleti združila dva kluba in da je situacija zelo specifična. Hkrati pa je ta vloga tudi priznanje Jaki, ki ga vidimo kot igralca, ki je od prvega dne obstoja kluba želel biti del te zgodbe. Izbor Blažiča je tako povsem logičen in upravičen," je ob tem dejal trener ljubljanskih košarkarjev Rimac. "Velika čast je postati kapetan Cedevite Olimpije, a ta vloga prinaša tudi veliko odgovornost. Zame osebno je to prvič, da imam takšno vlogo v ekipi, in poskušal bom po svojih najboljših močeh pomagati soigralcem."