Blažič: Ko pridejo Dončić, Čančar in Tobey, bo to povsem druga reprezentanca

Na njegovem seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey. Klavžar in Ciani sta pred dnevi končala nastope na EP do 20 let in sta se reprezentanci priključila v torek, Dončić, Čančar in Tobey pa se bodo pridružili reprezentanci, ko se bo preselila v Ljubljano.