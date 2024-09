Nemoč zmajev v Železniku zasenčil grozovit padec Žige Daneua

Za košarkarji Cedevite Olimpije je uvodno gostovanje v novi sezoni regionalne košarkarske lige ABA. Še ob polčasu obračuna proti FMP-ju iz Železnika so bili ljubljanski košarkarji v prednosti (33:40), v nadaljevanju pa so močno popustili in se domov vrnili z bolečim porazom 62:75. Tako strateg zeleno-oranžnih Zvezdan Mitrovič kot tudi kapetan Jaka Blažič sta po tekmi poudarila, da je bila to dobra lekcija pred uvodno preizkušnjo sredi tedna v novi sezoni evropskega pokala.

Bolj kot sam poraz nam je vsem ljubiteljem športa, predvsem pa košarke, v izdihljajih tekme med FMP-jem in Cedevito Olimpijo zastal dih ob neprijetnem padcu mladega ljubljanskega košarkarja Žige Daneua. Ta je pri posredovanju pod obročem z glavo močno udaril ob parket, a so iz kluba že sporočili, da je pregled v Beogradu ovrgel kakršen koli sum na težjo poškodbo. Žiga bodo dodatno pregledali še ob vrnitvi v Ljubljano.

Ljubljančani bodo v sredo gostovali v Romuniji, kjer jih v 1. krogu Eurocupa čaka dvoboj s starim znancem Clujem. A pred tem se moramo ustaviti v Železniku, kjer je Cedevita Olimpija s poraznim drugim polčasom porušila vse, kar je gradila skozi uvodnih 20 minut obračuna s FMP-jem. V tretji četrtini so košarkarski Zmaji zmogli vsega osem točk v napadu, medtem ko so jih na drugi strani parketa prejeli 26. Lahko bi dejali, da so nas s predstavo v tem delu igre vrnili ne tako daleč v preteklo sezono, ko je bilo takšnih podob na igrišču od strani kapetana Jake Blažiča in soigralcev na izvoz. "Zdaj težko komentiram tekmo. V drugem polčasu, okoli petindvajsete minute, se je po agresivni igri domačinov zgodil padec v naši organizaciji igre. Imeli smo slabši odstotek zadetih metov iz igre, prišlo je do preobrata," je po uvodnem porazu v novi sezoni regionalne košarkarske lige ABA dejal razočarani trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović in nadaljeval:

"Do tistega trenutka smo imeli kontrolo nad igro, ki ni bila videti tako slabo, a sledil je padec. Naši nižji igralci so imeli velike težave. Težko govorim o tekmi. Ne preostane nam drugega, kot da delamo naprej. To je bila prava preizkušnja, uvod v regionalno ligo, kjer je raven povsem drugačna, igra se bolj agresivno, močneje, taktično. Večina naših igralcev je nova v omenjeni ligi, ta tekma pa je bila dobra šola za vse."

Blažič: "Preveč smo se zanašali na igro ena na ena." Tudi kapetan Blažič ni bežal od odgovornosti, ko je navajal razloge za uvodni poraz v Železniku. "V drugem polčasu so igralci FMP-ja odigrali zelo agresivno obrambo, mi pa nismo našli pravega odgovora. Akcije smo reševali z igro ena na ena, kar je tekmec dobro izkoristil in se razigral. Priigrali so si prednost in na koncu zasluženo zmagali. Tekmo moramo analizirati in vse skupaj hitro pozabiti ter se osredotočiti na EuroCup," pa je povedal izkušeni, 34-letni Gorenjec v dresu Cedevite Olimpije. V drugem krogu lige ABA bodo Ljubljančani ob neposrednem prenosu tekme na Kanalu A in VOYO prihodnjo nedeljo v Stožicah gostili novinca v ligi, moštvo Dubaja, ki je nekoliko presenetljivo slavilo v obračunu s favorizirano Crveno zvezdo (86:84).