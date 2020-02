Blažič: Kvalifikacije za EP želimo začeti z dvema zmagama

Eden od najvidnejših članov ljubljanske Cedevite Olimpije v tej sezoniJaka Blažič verjame, da trenutna reprezentančna zasedba premore dovolj znanja in izkušenj, da nov kvalifikacijski cikel za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile štiri države - Nemčija, Italija, Češka in Gruzija - začne z uvodnima zmagama proti Madžarski ( neposredni prenos na Kanalu A in VOYO, četrtek, 20. 2., od 17.45 naprej ) in Avstriji ( Kanal A in VOYO, nedelja, 23. 2., od 16.45 naprej ).



"V veliko veselje mi je, da sem lahko znova skupaj s fanti. Da si izborimo nastop na evropskem prvenstvu in spišemo novo lepo zgodbo. Upam, da bomo kvalifikacije začeli tako, kot se od nas pričakuje ter kasneje v enakem ritmu tudi nadaljevali. Iskreno povedano o tekmecih še ne vem veliko, a verjamem, da se bomo v teh dneh dobro pripravili. Vse, kar si želimo, sta dve zmagi,"je ob vnovičnem snidenju z reprezentančnimi kolegi na pripravah v Mariboru dejal 30-letni Gorenjec, ki bona prihajajočih uvodnih obračunih z Madžarsko v gosteh in z Avstrijo doma moral prevzeti dobršen del odgovornosti na svoja pleča.