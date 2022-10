Blažič na (daljši) prisilni počitek

Jaka Blažič bo moral na dokazovanje v dresu novega kluba še počakati. Ob uvodu v sezono se je, kot poroča uradna spletna stran KZS, namreč soočil z bolečinami v hrbtu in bo z igrišč odsoten približno tri mesece. Dvaintridesetletni branilec tako ne bo mogel pomagati slovenski reprezentanci v novembrskem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko se bo naša izbrana vrsta pomerila z Izraelom in Nemčijo. Zaradi poškodb bosta prihajajoči cikel primorana izpustiti tudi Zoran Dragić (stegenska mišica) in Luka Ščuka (križna kolenska vez).