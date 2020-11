Blažič najkoristnejši igralec meseca novembra v ligi Aba

Kapetan Cedevite Olimpije in slovenski reprezentant Jaka Blažič je bil po odličnih igrah v novembru izbran za najkoristnejšega igralca meseca v ligi Aba. S povprečjem 16,8 točke, 4,0 skoka, 2,2 asistence in 1,2 pridobljene žoge na tekmo je Blažič četrti najučinkovitejši košarkar in tretji strelec regionalnega tekmovanja.

icon-expand Blažič (na fotografiji) pri Cedeviti Olimpiji spet igra v odlični formi. FOTO: Aljoša Kravanja Blažiča in slovensko reprezentanco boste lahko ta konec tedna spremljali v prenosih na Kanalu A in VOYO. Slovensko člansko izbrano vrsto, prvič pod taktirko novega selektorja Aleksandra Sekulića, najprej v soboto, 28. novembra, čaka kvalifikacijski obračun z Ukrajino (ob 20.00), nato pa v boju za nastop na EuroBasketu 2022 v nedeljo, 29. novembra, sledi še sosedski spopad z Avstrijo (ob 20.00). Med najboljšimi košarkarji v regiji je Jaka Blažičtudi po povprečju doseženih točk iz protinapadov, saj v povprečju doseže kar 3,67 točke, s tem pa je na četrtem mestu na lestvici te statistične kategorije. "Najpomembnejše je, da zmagujemo. V športu štejejo samo zmage. Trenutno smo v zelo dobrem položaju, tako v ligi Aba kot v evropskem pokalu. Vseeno imamo še kar nekaj prostora za napredek. Verjamem, da bomo v nadaljevanju sezone kazali še boljše predstave,"je ob tem dejal Blažič. Cedevita Olimpija je v ligi Aba dobila štiri od petih tekem, v evropskem pokalu pa je z razmerjem 4-3 na pragu uvrstitve v drugi del tekmovanja. Ljubljančani so novembra v ligi Aba odigrali dve tekmi in obe dobili. Blažič je skupno dosegel 45 točk, zbral 14 skokov ter šest asistenc. Na obeh tekmah je njegov indeks znašal 29. icon-expand