Blažič: Hierarhija je jasna, Prepelič je naš motor

Slovenski košarkarji so kvalifikacije za Eurobasket 2025 po pričakovanjih začeli z zmago proti Ukrajini (87:73), ki pa se je predvsem v prvem polčasu izkazala za zelo neugodno tekmico. Po 20 minutah je celo vodila za točko, potem pa sta v tretji četrtini ključno razliko pripravila Klemen Prepelič in Jaka Blažič, ki je v tem delu tekme dosegel štiri zaporedne trojke.

OGLAS

Varovanci Aleksandra Sekulića so imeli proti Ukrajini v prvem polčasu obilo težav. Še dobro, da so gostje storili kar 20 osebnih napak, kar je botrovalo velikemu številu prostih metov, in da je bil v napadu – kot edini – razigran Klemen Prepelič, ki je na odmor odšel s 17 točkami. Na semaforju je takrat kazalo 39:40. "V prvem polčasu smo bili malo zadržani, tako v obrambi kot v napadu. Dovolili smo si napake, ki si jih ne bi smeli," je po tekmi priznal Jaka Blažič. V drugem polčasu je na parket prišla odločnejša Slovenija, ki je v obrambi zaigrala močneje, dobila skok (42:34), v napadu pa se je Prepeliču priključil prav Blažič. Njegove štiri trojke na sredini tretje četrtine so se izkazale za jeziček na tehtnici, saj se v nadaljevanju Ukrajinci niso približali na manj kot pet točk zaostanka. "To je plod ekipe. Vsi meti so bili odprti. Dobil sem asistence soigralcev in vesel sem, da sem zadel," si je v mešani coni oddahnil košarkar Cedevite Olimpije.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert









Klemen Prepelič na tekmi Slovenija - Ukrajina icon-picture-layer-2 1 / 6

Ko zadeneš par metov, ti v napadu steče ... Kaj pa se je po mnenju Blažiča spremenilo v drugem polčasu, ki ga je Slovenija dobila za 15 točk? "Zdi se mi, da smo bili v obrambi preveč mehki. Na začetku drugega polčasa je bil poudarek na pomoči v obrambi pick-and-rolla, ki so ga veliko igrali. Tudi veliko bolj zbrani smo bili. Ko zadeneš par metov, se ti v napadu odpre. Na srečo nam je uspelo pripraviti takšno razliko, da na koncu nismo trepetali za zmago."

33-letnik je uvodni obračun kvalifikacij sklenil z 18 točkami, več jih je za Slovenijo prispeval le Prepelič, in sicer kar 30. Ostrostrelec, ki trenutno igra za turški Galatasaray, je ob poškodbi Alekseja Nikolića in na začetku precej nerazpoloženem Žigi Samarju prevzel vlogo kreatorja igre. Opravil jo je z odliko, saj je zbral kar devet asistenc. "Že nekaj let smo skupaj. Ko ni najboljših igralcev, vemo, kdo mora prevzeti odgovornost. Hierarhija je jasna. Klemen je bil naš motor v tem tednu," je nadaljeval Blažič in se nato dotaknil tudi nesrečnega Nikolića, ki je manjkal zaradi vnetja.

Ali bo Nikolić v nedeljo proti Izraelu lahko zaigral, še ni jasno.

"Do srede je normalno treniral. Bil bi naš prvi organizator igre. Vemo, da Samar nima veliko minut v tej sezoni. Normalno je, da ne more zdržati 40 minut na parketu. Na srečo je imel 'Prle' dovolj izkušenj s to vlogo iz Cedevite Olimpije."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Blažič opozarja: Izrael je veliko bolj kvalitetna ekipa Slovenija je torej v skupini z Ukrajino, Izraelom in Portugalsko storila prvi korak na poti do preboja na Eurobasket, kamor vodijo prva tri mesta v skupini. Drugega lahko stori v nedeljo, ko na Bonifiko prihaja Izrael. Po mnenju Blažiča jih čaka še zahtevnejša naloga. "Lažje je, če na prvi tekmi prideš do zmage, ker greš potem bolj samozavesten in prepričan sam vase v nadaljevanje. Izrael je po mojem mnenju veliko bolj kvalitetna ekipa. Imajo nekaj evroligaških igralcev, potem so tu še zelo dobri košarkarji iz Hapoela in Jerusalema. Igrajo hitro, zato bomo morali biti izjemno pazljivi. Nismo jih še gledali, ampak že po imenih vemo, da to ne bo lahka tekma."