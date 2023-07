Blažič ob povratku med zmaje: Upam, da bomo ponovno spisali uspešno zgodbo

Po zgolj eni sezoni, ki jo je preživel v Turčiji, se Jaka Blažič vrača v Cedevito Olimpijo. Kot pravi sam, se veseli nove sezone in že nestrpno čaka izzive, ki čakajo ekipo, ki jo bo s klopi vodil italijanski strokovnjak Simone Pianigiani. Blažič je za košarkarske zmaje že igral med letoma 2019 in 2022.

icon-expand Jaka Blažič je bil del zlate reprezentance z EP 2017. FOTO: Luka Kotnik

Slovenski košarkarski reprezentant Jaka Blažič se vrača k Cedeviti Olimpiji. "Leta 2019, ko se je zagrebška Cedevita povezala z ljubljansko Olimpijo, smo skupaj vstopili v ta novi projekt imenovan Cedevita Olimpija. Skupaj smo preživeli lepa tri leta, na katera me vežejo lepi in malo manj lepi spomini. Če pa povzamem to prvo obdobje, smo se skupaj z mojo družino imeli zelo dobro. Zato se resnično ni bilo težko vrniti nazaj v Ljubljano," je ob vrnitvi v Cedevito Olimpijo za uradno klubsko spletno stran med drugim povedal Jaka Blažič. Del ljubljanskega kolektiva je bil Jaka že med letoma 2011 in 2013, zato se je ozrl tudi na to obdobje.

"V prvem obdobju, takrat še z Union Olimpijo, sem bil še zelo mlad, in sem na stvari gledal nekoliko drugače, kot gledam zdaj. Nisem preveč razmišljal o stvareh, o katerih razmišljam zdaj. Igralci smo bili bolj prepuščeni sami sebi, tudi organizacija ni bila na enaki ravni, kot je sedaj pri Cedeviti Olimpiji. Klub so pestili tudi finančni izzivi, a kljub vsemu imam obe obdobji, ki sem ju preživel v Ljubljani, v zelo lepem spominu," je bil v izjavi za uradno spletno stran Cedevite Olimpije izčrpen 33-letni košarkar. Sezono 2022/23 je Blažič preživel v turškem klubu Bahçeehir Koleji, kjer pa so ga pestile poškodbe, zaradi katerih na parketu ni mogel dokazati in pokazati vsega. "V Turčiji sem imel težave s poškodbami, za menoj je tudi operacija hrbta. Splet vseh okoliščin je botroval temu, da sem se v prejšnji sezoni pozdravil, odpočil, in sem pripravljen na nove izzive."

icon-expand Jaka Blažič je bil pred odhodom v Turčijo kapetan zmajev. FOTO: Aba

Je pa Blažič, kot sam pravi, seveda spremljal svojo nekdanjo ekipo, v katero se je znova vrnil letošnje poletje. "V sezoni 2022/23 sem pogledal praktično vsako tekmo Cedevite Olimpije. Upal sem, da bodo rezultati v Evropskem pokalu boljši, a kljub vsem poškodbam, ki so pestile ekipo, so se fantje borili, dosegli polfinale regionalne lige in odigrali zelo dobro serijo s Partizanom, ter imeli na koncu dokaj uspešno sezono, sploh glede na okoliščine."

Sestava ekipe Cedevite Olimpije pred začetkom sezone 2023/24 še vedno poteka, se je pa izkušeni branilec z nekaj besedami dotaknil moštva, ki ga bomo lahko spremljali na parketu. "Ekipa bo poletna in mlada. Na čelu bo italijanski strokovnjak Simone Pianigiani, ki ga pozna celotna Evropa, in je imel, predvsem v Italiji, odlične rezultate. Bil je na klopi številnih velikih klubov, tako da ima ogromno izkušenj. Upam, da bomo s skupnimi močmi to mlado ekipo uspeli povezati v neko celoto s kemijo, in da bomo v prvi vrsti igrali dobro košarko in imeli dobre rezultate."

Pred Blažičem je aktivno poletje, saj bo s slovensko reprezentanco sodeloval na svetovnem prvenstvu 2023.

Jaka Blažič je eden od igralcev, ki ga vsi po celotni Evropi poznajo, saj se je v svoji karieri že več kot dokazal, in izredno veseli smo, da se nam je pridružil. Zelo pomembno je, da je bil Jaka izredno motiviran, da se vrne domov, in da je prepoznal našo vizijo. —Novi trener zmajev Simone Pianigiani