Blažič: Obljubljamo resen pristop v superpokalu

Praznik slovenske košarke 17. septembra je zadnja leta tradicionalno namenjen uvodu v novo tekmovalno sezono. Tako bo tudi tokrat, ko se bosta za Superpokalni naslov pomerila prvak Lige Nova KBM Cedevita Olimpija in Krka, zmagovalec Pokala Spar. Prav tokratna tekmeca se lahko pohvalita z največ naslovi. Olimpija ima v vitrinah devet, Krka na drugi strani pet pokalov zmagovalcev. Med seboj sta se moštvi pomerili osemkrat, nazadnje tudi lani v Kranju, ko so bili z 78:67 boljši Ljubljančani. "Superpokal je prva uradna tekma sezone. Zagotovo ta dvoboj ne bo realni pokazatelj stanja obeh ekip, temveč na nek način dobra pripravljalna tekma za obe moštvi. Ne glede na vse, gre za boj za prvo lovoriko v sezoni, zato bomo zagotovo oboji dali vse od sebe. Naše stanje trenutno ni idealno, kljub temu pa bomo napravili vse, da superpokal ostane v Ljubljani," pred prvo uradno tekmo sezone pravi trener zmajev Jurica Golemac. "Pred nami je začetek sezone in prva uradna tekma. Obe ekipi trenutno nista v stanju, kot bi si obe želeli, in v katerem bosta čez nekaj mesecev. Igra se za prvo lovoriko sezone, gre pa za prvi resen test, da oboji vidimo, kjer smo. Obljubljam resen pristop in igro na zmago. Tekme se veselimo. Upam, da se bo v Hali Tivoli zbralo veliko navijačev, in da bodo uživali v dobri košarkarski predstavi," dodaja kapetan Olimpije Jaka Blažič.



Število naslovov po klubih:

9 x Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020)

5 x Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2 x Koper Primorska (2018, 2019)

1 x Šentjur (2015)