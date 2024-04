Blažič: Od prve minute prikazati igro za svoje življenje

"Čakajo nas izredno težki obračuni proti ekipi Mege. Trenutno so v zelo dobri formi, zadnja dva meseca praktično niso izgubili tekme. Njihova glavna nevarnost so protinapadi. Gre za zelo mlado ekipo, ki s svojo energijo mogoče odpravi nekatere pomankljivosti, ki jih imajo v primerjavi z nekaterimi ostalimi igralci v drugih ekipah. Poudarek dajemo predvsem njihovi igri v tranziciji, agresivni igri na obeh koncih in skoku v napadu, ki nam preglavice na žalost povzroča že vso sezono. Vemo, kaj prinaša prva tekma, in upamo, da bomo šli v to tekmo s pravo mentaliteto ter dobili ta 'break' v Beogradu," je pred odhodom v srbsko prestolnico dejal Jaka Blažič .

Olimpija je v letošnji sezoni proti Megi v gosteh izgubila s 97:86, v domačih Stožicah pa so bili uspešnejši Ljubljančani (89:87).

"Mislim, da moramo izenačiti to njihovo energijo. Samo na ta način jih bomo prisilili v napake, da ne bodo sproščeno tekli po igrišču, ker precej tečejo. Mormo nekako agresivno vstopiti v tekmo in jim dati vedeti, da ne bo scenarija, kot je bil decembra prejšnje leto. Seveda je to lažje govoriti kot prikazati na igrišču. To smo letos že prikazali in mislim, da nam je bila dovolj velika šola, da to popravimo na tako veliki tekmi," je recept za zmago nad Beograjčani predstavil kapetan Olimpije.

In dodal: "Mislim, da imamo kapaciteto in igralce zato, da lahko z enako mero odgovorimo na hitro ter agresivno igro Mege. Imamo tudi izkušnje, na nas pa je, da pridemo na tekmo s pravo miselnostjo in res igramo za to, da Olimpija zmaga."

