Blažič: Osredotočeni smo nase, cilji pa ostajajo visoki

"Za zdaj gre vse po načrtih. Imeli smo dva uvajalna dneva, da se vsi skupaj spravimo na želene delovne obrate. Smo v obdobju postavljanja principov v igri tako v napadu kot obrambi. Prve pripravljalne tekme so tako rekoč pred vrati. Prva že v torek proti Kitajski in mislim, da smo na pravi pot," je uvodne dneve priprav slovenske košarkarske izbrane vrste opisal eden njenih najizkušenejših mož Jaka Blažič .

"Oktobra sem šel "pod nož" in opravil celotno rehabilitacijo v Turčiji. Po končani sezoni pa so bili vodilni možje Cedevite Olimpije najbolj prepričljivi s ponudbo, tako da nismo potrebovali veliko časa, da sklenemo dogovor o moji vrnitvi v Stožice. Obenem sem imel dovolj časa, da se tudi dodatno spočijem, saj so za mano zelo naporne zadnje tri, štiri sezone," Blažiča veseli, da so preglavice s poškodbo hrbta že preteklost.

Mnogi se sprašujejo, kako bo vse skupaj videti v nadaljevanju priprav in kasneje na svetovnem prvenstvu brez nekdanjega legendarnega kapetana reprezentance Gorana Dragića in njegovega naslednika Eda Murića, ki bo tokratno reprezentančno akcijo izpustil zaradi dolgotrajne rehabilitacije po operaciji kolenskih križnih vezi. "O Goranu ni treba izgubljati besed. Je legenda slovenske košarke, po drugi strani pa imamo Eda, ki je vnašal prepotrebno energijo tako v slačilnici kot tudi na parketu. Zunaj njega pa je bil naša opora, pravi kapetan, in želim mu čimprejšnje okrevanje. So pa tu ostali igralci, denimo Blaž Mahkovic, ki se je po nekaj letih odsotnosti vrnil v reprezentanco in lahko v določeni meri nadoknadi Edov izostanek v igri pod obročema."