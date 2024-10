Blažič po drugi evropski zmagi v nizu: Potrditev, da smo na pravi poti

Košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije so v torek v drugem kolu rednega dela Evropskega pokala pred očmi domačih navijačev z rezultatom 87:82 premagali Umano Reyer iz Benetk. Zmaji se tako veselijo druge zmage v rednem delu sezone Evropskega pokala. Ljubljančani so že po dveh odigranih tekmah zabeležili več zmag kot v vsej lanski evropski sezoni.

Ljubljanska zasedba je odlično začela letošnjo sezono v Evropi, saj je na obeh uvodnih tekmah zabeležila zmago, s tem pa že izboljšala lanskoletni izkupiček v evropskem tekmovanju, ko je dosegla skupno eno zmago. Potem, ko so varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića na tekmi prvega kola Evropskega pokala na gostovanju ugnali U-BT Cluj-Napoco, so na drugi preizkušnji na evropskih parketih premagali še Umano Reyer iz Benetk (87:82).

Za zmaje je to prva domača evropska zmaga po 1. februarju 2023, ko so na stoženskem parketu prav tako premagali Umano Reyer, z drugo zmago pa so že presegli izkupiček uspehov iz minule sezone.

"Proti močnemu tekmecu in po slabi tekmi pred dvema dnevoma mi je bilo pomembno, da zaradi igralcev in navijačev, ki nas podpirajo, prikažemo dobro igro. In to nam je uspelo. V enem momentu je cela ekipa igrala na res visokem nivoju. Resnično sem srečen, to je naša druga zmaga v BKT EuroCupu. Sem brez besed. Iz minusa smo šli v plus. Kot ekipa še nismo tam, kjer si želimo biti, a počasi. Prepričan sem, da bomo dosegli cilj," je po drugi zaporedni evropski zmagi dejal strateg košarkarskih zmajev Zvezdan Mitrović. Gledalci v Areni Stožice so sicer spremljali izenačen obračun, v katerem sta se večji del srečanja moštvi izmenjavali v vodstvu.

Naposled, ko je bilo to najbolj pomembno, so v ospredje stopili Ljubljančani, ki so v zadnji četrtini povsem obrnili srečanje v svojo korist, v zaključku tekme pa zadržali mirne živce in slavili zmago z rezultatom 87:82."Konec druge in začetek tretje četrtine smo padli v igri, izgubila se je začetna energija, Venezia pa je povedla. A pokazali smo karakter, se vrnili in v zadnji četrtini nadzorovali igro. Vesel sem te zmage, ki nam bo dala še dodatno motivacijo za delo in potrditev, da smo na pravi poti," pa je povedal prvi strelec tekme in tudi kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič. Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila tokrat Devin Robinson (9 skokov) in Blažič, oba sta dosegla 17 točk.

12 jih je ob petih asistencah prispeval še Aleksej Nikolić. Tekmo je zaradi poškodbe stopala po prvem polčasu zaključil Brynton Lemar, ki je do takrat dosegel devet točk. "Energija v dvorani je bila drugačna. Občutek je bil resnično dober, publika je navijala in nas podpirala, ko smo zaostali. Podporo je bilo čutiti tudi na igrišču, kar nam je pomagalo obrniti tekmo. V slabših minutah so nam publika in ekipa ob igrišču pomagali, da smo se vrnili v igro. Ostali smo skupaj, kar je na koncu štelo," je zgodbi iz Stožic "razložil" Devin Robinson.

Naslednji obračun za Olimpijo sledi v soboto, ko bodo v okviru Lige ABA gostovali v Baru pri zasedbi Mornarja-Barsko zlato. Tekma bo ob 17.00, prenos pa na Kanalu A in VOYO.