Blažič po evropskih porazih: 'Pride ti do živega, a ne smemo obupati'

Že tri tedne zapored je zmagi v regionalnem tekmovanju sledil boleč poraz v evropskem. Drugače ni bilo niti ta teden, saj je Olimpija po zanesljivi zmagi proti FMP-ju v domačih Stožicah klonila proti Hamburgu. "Situacija ni rožnata. Ne bomo lagali. V sezono nismo startali, kot smo si želeli. Še posebno ne v tem evropskem pokalu. Olajševalna okoliščina je to, da smo tri tedne igrali brez organizatorja igre. Prišel je Klemen. Na novo dobiš igralca in moraš oblikovati ekipo. Igral je na poziciji organizatorja igre, ki ni njegova primarna pozicija, čeprav je tam igral dobro. Na take stvari se lahko izgovarjamo. Vseeno smo imeli na dovolj tekmah situacijo, ko bi tekmo lahko obrnili in zmagali. Na žalost se nam mi izšlo in smo, kjer smo," s e kritikam ne izogiba Jaka Blažič .

Ekipa je, tako kot praktično vsako sezono, sprejela veliko novih članov, letos tudi novega trenerja, a okrepitve s seboj niso prinesle nujno potrebnega svežega vetra. Kaj je razlog za to? "Enostavno ni bilo iskrice. Pozneje, ko smo zaostajali, smo se sprostili, prišli iz krča. Na koncu se ni izšlo, ampak ta nihanja se dogajajo skozi vso sezono. Imamo res dobre trenutke, ampak tudi katastrofalne in ti so v evropskem pokalu, kjer so ekipe kakovostne, prevladovali. Zakaj se to dogaja? Tudi sami tega ne vemo. Lahko se samo zapremo v dvorano, treniramo, se med sabo pogovarjamo in nekako poskušamo priti na tisto stran, da take tekme zmagujemo," je edino rešitev za zdaj že kar veliko težavo ponudil slovenski reprezentant.

Zadnji poraz v Evropskem pokalu je zelo bolel. V zadnjo četrtino v gosteh so vstopili z ogromnimi 23 točkami zaostanka, tik pred koncem pa so se približali na zgolj točko zaostanka, a vendar je sledil sedmi zaporedni evropski poraz. "Pride ti do živega. Na tekmo s Hamburgom smo prišli z imperativom zmage, kjer smo morali dobiti to tekmo. Enostavno smo bili tri četrtine v krču, kar se je tudi videlo. Ne smemo obupati."

"Moja dolžnost kot kapetan je, da verjamem in spodbujam ekipo." Vsaj ta teden ponovitev vzorca regionalne zmage in evropskega poraza ne bi bolel, saj v Ljubljano prihaja evroligaški Partizan, ki bo velik favorit.