Blažič: Po petnajstih porazih nam je vsem malo odleglo

Zmaji so bili v Hamburgu odločeni, da zabeležijo prvo zmago. Silovito so vstopili v tekmo in po manjšem padcu v igri v drugi četrtini po glavnem odmoru vseskozi nadzorovali potek igre na parketu in se veselili zaslužene zmage. "Prva zmaga v EuroCupu. To je bilo za vse nas veliko psihološko breme. Vesel sem, predvsem za igralce, ki so odigrali res dobro tekmo. Vsi, ki so v štiridesetih minutah stopili na igrišče, so dali vse od sebe, za kar jim lahko samo čestitam," je po visoki zmagi dejal trener Zoran Martić.