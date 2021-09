Blažič (p)o tekmi proti Bayernu: Zmaga proti evroligašu je lepa popotnica

Začetek obračuna, ki si ga je ogledal tudi zvezdnik moštva Dallas Mavericks in nekdanji zmaj Luka Dončić, je bil izenačen, gostje so prvo četrtino dobili z dvema točkama prednosti (17:19). Ljubljančani so nato rezultat obrnili in na odmor odšli s petimi točkami naskoka (38:33). V začetku drugega polčasa so prednost poviševali in ob koncu tretje četrtine vodili s 13 točkami prednosti (61:48). Dobrih pet minut pred koncem tekme so se gostje približali na le dve točki zaostanka, a so Zmaji svojo prednost ubranili in zmagali z rezultatom 74:68. Najučinkovitejši košarkar pri domačih je bil kapetan Jaka Blažič, ki je prispeval 13 točk, po 12 pa sta jih dodala še Jacob Pullen in Melvin Ejim. "Fantom čestitam za zmago, potrebovali so to, da si povrnejo samozavest. Vedeti moramo, da pripravljalne tekme niso odraz realnega stanja. Tako, kot mi v Opatiji nismo prikazali svojega pravega obraza, ga Bayern ni na obračunu z nami. Noge so trde in se veliko metov zgreši, poleg tega pa naredi veliko napak. Skupaj smo oddelali res le en trening in to je bilo v nedeljo zvečer. Zdaj bomo imeli nekaj več časa za trening in to bomo izkoristili za dodatno uigravanje in spoznavanje," je za spletno stran kluba dejal trener Jurica Golemac. "Zmaga proti evroligašu je lepa popotnica. Pomeni, da delamo dobro in da smo na pravi poti, a to še ne pomeni nič. Moštvi nista bili popolni. Tako kot sta nam manjkala Edo Murić in Marko Radovanović, so tudi oni imeli nekaj odsotnih igralcev. Obe moštvi sta še na začetku svojih pripravljalnih obdobij. Obe bosta že zelo kmalu izgledati zelo drugače," pa je za uradno klubsko spletno stran povedal kapetan Jaka Blažič.