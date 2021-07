Blažič: Poudarek bomo dali predvsem obrambi

"Prve dni po ponovnem zboru smo izkoristili za aktivacijo telesa. Vseeno se moramo ponovno vrniti v nek ritem in mislim, da bomo danes prvič naredili resen trening, na katerem bomo lahko začeli stopnjevati formo pred odhodom na Japonsko," je dejal Jaka Blažič . Stila igre ne bodo spreminjali, bodo pa skušali izboljšati določene elemente igre. "Kar nekaj stvari je, ki jih lahko še izboljšamo, predvsem obrambo. Na nekaterih tekmah smo naredili preveč napak in mislim, da imamo tu največ rezerv. V napadu imam dovolj talenta, imamo vodjo, ki nas dela boljše. Vsako tekmo v Litvi smo dali blizu sto ali celo več točk, kar je v evropski košarki precej velik dosežek, tako da bomo dali poudarek predvsem obrambi. Ta nas lahko popelje na visoka mesta," je prepričan 31-letnik.

Kako pa poteka običajen dan med pripravami? "Zjutraj obvezen ekipni zajtrk, potem trening, ko treniramo predvsem individualno tehniko. Sledita kosilo v hotelu in počitek, ki ga nekateri izkoristijo za spanje, drugi za kavo. Trenutno smo na Bledu, kjer je res lepo okolje za kakšen sprehod, če ima kdo dovolj energije, se gre tudi v jezero kopat. Pred večernim treningom imamo malico in potem trening, na katerem delamo pomembne stvari, ki jih kažemo tudi na tekmah. Sledita večerja in čas za druženje, kjer se je tudi naredila ta kemija, ki jo vidite na terenu," je 'delavnik' opisal Blažič. Športniki bodo na OI v mehurčku, a to reprezentantov ne skrbi. "Na srečo se med seboj zelo dobro razumemo in imamo podobne hobije. Že v Litvi smo bili v mehurčku in tam nikomur ni bilo dolgčas, kar je zelo pomembno. Verjamem, da se bomo na Japonskem imeli dobro, saj se vsi zelo veselimo tega," pravi Blažič.

Slovenijo v skupinskem delu OI čakajo Argentina, Japonska in Španija. "Imamo kar težko skupino, ampak poznamo vse reprezentance in vse lahko premagamo. Imamo še dovolj časa, da se na vse dobro pripravimo. Imamo Luko Dončića, ki ga še nikomur ni uspelo pokriti in ne verjamem, da ima kdo orožje zanj. Igrali bomo kot ekipa. Smo pa na OI novinci, tako da bomo videli. Naredili bomo vse, da bomo prvi ali drugi v skupini, da bomo imeli dobro izhodišče za nadaljevanje," o skupini in slovenskim možnostih razmišlja Zoran Dragić.

Favoriti turnirja so jasni. "Američani so favoriti turnirja, tu ni kaj za reči. Upam, da se bomo srečali čim pozneje in to bo potem tekma za dušo," še pravi Blažič. Američani so sicer presenetljivo izgubili pripravljalno tekmo z Nigerijo, a slovenski branilec temu ne daje prevelikega poudarka. "Prepričan sem, da Američani proti Nigeriji niso igrali stoodstotno, tekmo so najverjetneje vzeli z rezervo, pravih ZDA še nismo videli. Gre za najmočnejšo zasedbo, ki pa mora to dokazati še na igrišču." Kot pravi Blažič, bodo Slovenci gotovo vsako tekmo vzeli resno: "Na vsaki tekmi uživamo, a smo vedno zelo motivirani in pripravljeni na boj, zato ni nobene bojazni, da bi koga vzeli z rezervo." Slovenci bodo na Japonsko odpotovali v petek. Tam jih najprej čaka še krajši pripravljalni tabor, prva tekma turnirja pa jih v olimpijskem Tokiu čaka 26. julija ob 6.40 po slovenskem času, ko se bodo pomerili z Argentino.