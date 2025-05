Blažič pred tekmo s Krko: Želim, da odigramo dobro tekmo

Košarkarji Krke in Cedevite Olimpije se pripravljajo na sklepno dejanje rednega dela sezone lige Aba. Slovenski derbi bo pomemben predvsem za Ljubjančane, ki so še vedno v boju za boljše izhodišče pred začetkom končnice, a končni rezultat ni več le v njihovih rokah.

Ljubljančani so, tako kot Igokea, po 29 odigranih tekmah, pri izkupičku 18 zmag in 11 porazov. Z morebitno zmago v Novem mestu in morebitnim porazom Igokee proti Mornarju-Barskemu zlatu, bi ljubljanski kolektiv redni del sezone sklenil na petem mestu. V primeru zmag ali poraza obeh ekip ali pa zmage Igokee in poraza Cedevite Olimpije, pa biljubljanska zasedba redni del zaključila na šestem mestu.