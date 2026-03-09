Tekma sezone za Olimpijo: 'Z osmino finala se ne bomo zadovoljili'

Zmaji v letošnji sezoni kažejo odlične predstave, tako v regionalni ligi kot v evropskem pokalu. Tretje mesto rednega dela evropskega tekmovanja jim je v osmini finala prineslo nemški Chemnitz, ki je skupino B končal kot šesti. Košarkarji Olimpije bodo imeli v odločilni tekmi prednost domačega terena, v srečanje vstopajo kot favoriti, a domači kapetan Jaka Blažič se zaveda, da jih v sredo čaka težka naloga: "Za nas je to zagotovo najpomembnejši del sezone. Že od začetka poudarjamo, da je letos naša prioriteta evropski pokal. Z uvrstitvijo v osmino finala smo dosegli naš prvotni cilj, zagotovo pa si želimo še več. Proti Chemnitzu bomo imeli prednost domačega terena, a govorimo o izredno dobrem tekmecu, ki je letos že premagoval favorizirane ekipe. Pričakujemo težko tekmo, seveda pa računamo na napredovanje."
Blažič se zaveda individualne kakovosti nemške zasedbe, ki po njegovih besedah igra "moderno košarko". V rednem delu sezone je Chemnitz premagal favorizirani Bourg, ki zmagovalca sredinega obračuna čaka v četrtfinalu: "Na vsakem položaju imajo kakovostnega igralca, ki lahko tekmo obrne v njihov prid. Agresivni so na obeh koncih igre, igrajo izredno fizično. Gojijo sodoben stil košarke, veliko je igre ena na ena, sposobni pa so med tekmo spremeniti svoj sistem. Zelo so nepredvidljivi, na to se moramo dobro pripraviti."
V sredo se obeta tudi dobro vzdušje v Stožicah, kjer zmaji računajo na bučno podporo domačih navijačev. 35-letni nekdanji slovenski reprezentant verjame, da bodo privrženci ljubljanske ekipe prišli na svoj račun: "Želimo si polnih Stožic, vem, česa so sposobni naši navijači. V preteklosti so velikokrat uprizorili izjemno vzdušje. Verjamem, da bomo tako mi kot oni zadovoljni s tekmo."
