Tekma sezone za Olimpijo: 'Z osmino finala se ne bomo zadovoljili'

Zmaji v letošnji sezoni kažejo odlične predstave, tako v regionalni ligi kot v evropskem pokalu. Tretje mesto rednega dela evropskega tekmovanja jim je v osmini finala prineslo nemški Chemnitz, ki je skupino B končal kot šesti. Košarkarji Olimpije bodo imeli v odločilni tekmi prednost domačega terena, v srečanje vstopajo kot favoriti, a domači kapetan Jaka Blažič se zaveda, da jih v sredo čaka težka naloga: "Za nas je to zagotovo najpomembnejši del sezone. Že od začetka poudarjamo, da je letos naša prioriteta evropski pokal. Z uvrstitvijo v osmino finala smo dosegli naš prvotni cilj, zagotovo pa si želimo še več. Proti Chemnitzu bomo imeli prednost domačega terena, a govorimo o izredno dobrem tekmecu, ki je letos že premagoval favorizirane ekipe. Pričakujemo težko tekmo, seveda pa računamo na napredovanje."