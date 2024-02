Blažič pred Ukrajino: Neznank je malo, na koncu pa bo, kot vedno odločala želja

Po treh dneh priprav slovenske košarkarske reprezentante čaka uvodna tekma kvalifikacij za EuroBasket 2025. V koprski Bonifiki bo gostovala Ukrajina, čez nekaj dni pa še Izrael. Ker sta tekmeca Ukrajina in Izrael, sta dvoboja z varnostnega vidika označena kot rizična, zato organizatorji obiskovalce pozivajo, naj pravočasno pridejo v Bonifiko in upoštevajo navodila varnostnih organov in policije.

OGLAS

Aleksander Sekulić FOTO: AP icon-expand

Kot je že običaj, v vrstah slovenske reprezentance, kot poročajo na uradni spletni strani Zveze, tudi tokrat vlada odlično vzdušje. Delovna vnema na treningih v Kopru je zelo velika in košarkarji začetek kvalifikacij že nestrpno pričakujejo. V koprski Bonifiki strokovni štab največ časa razumljivo namenja uigravanju taktičnih zamislic ter iskanju recepta za tokratne tekmece. Selektor Aleksander Sekulić bo dvanajsterico za dvoboj z Ukrajino določil pred tekmo. Vlogo kapetana bo opravljal Klemen Prepelič. Izbranci selektorja Sekulića so se na slovenski obali zbrali v nedeljo. V primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom v Aziji manjkajo Luka Dončić, Zoran Dragić in Gregor Glas.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Sicer pa imata Slovenija in Ukrajina kar bogato zgodovino medsebojnih tekem. Pomerili sta se namreč že osemnajstkrat, na štirinajstih tekmah pa so se zmage veselili slovenski košarkarji. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili avgusta 2022 med pripravami za nastop na evropskem prvenstvu (86:82).

V isti skupini pa sta bili že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 (54:82 in 85:82) ter že omenjeno evropsko prvenstvo 2022 (84:73 in 65:70). "Vsakič se je izjemno lepo sestati s fanti v reprezentanci. Mislim, da smo v teh dneh dobro trenirali in smo pripravljeni za tekmo proti Ukrajini. Z Ukrajinci se sicer v kvalifikacijah kar pogosto srečujemo. Igralce individualno dobro poznamo. Resda je ekipa zamenjala selektorja in imajo v igri nove sisteme, ki pa smo jih uspeli spoznati. Neznank je zelo malo, na koncu pa bo, kot vedno odločala želja in požrtvovalnost. Igramo na domačem parketu in verjamem, da nam bodo tudi navijači dali dodatna krila," je za uradno spletno stran KZS dejal Jaka Blažič.

Jaka Blažič FOTO: AP icon-expand