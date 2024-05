Blažič: Slika cele sezone so vzponi in padci med tekmo

Druga tekma finalne serije z domžalskimi Kansai Helios se je znova odločala v sami končnici obračuna. V Tivoliju so košarkarji Cedevite Olimpije v nedeljo kljub vsemu uspeli priti še do druge zmage, semafor je kazal 80:73 v korist zeleno-oranžnih zmajev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Hali Tivoli na drugi tekmi finalne serije državnega prvenstva s Kansai Helios Domžale zmagali z rezultatom 80:73 in v seriji na tri dobljene tekme povedli z 2:0. Zasedba, ki jo s klopi vodi glavni trener Zoran Martić, je tako le še zmago oddaljena od četrtega zaporednega, skupno 21. naslova slovenskega državnega prvaka. Finalna serija se zdaj seli v Domžale, tretja tekma bo v sredo. Morebitni četrta in peta tekma bosta v Tivoliju oz. Domžalah, prihodnjo soboto, 1. junija, oz., v ponedeljek, 3. junija.

"Definitivno si nismo želeli, da bi se v celoti ponovila pretekla sezona, ko je po zmagi Heliosa v Stožicah prišlo do izenačenja. Vedeli smo, da ne bo enostavno. Domžalčani so dobra, strelsko razpoložena ekipa, igrajo sproščeno in s petimi nizkimi igralci, kar nas v določenih trenutkih predstavlja problem. Predvsem na tej drugi tekmi, na kateri nismo zadevali od daleč. Kljub temu smo bili večji del tekme v prednosti in na koncu zasluženo zmagali," je po vodstvu z 2:0 v finalni seriji dejal strateg Ljubljančanov Zoran Martić.

"Helios igra dobro, čvrsto. V tej seriji se vidi, da so zavohali, da mi nismo v najboljšem stanju. Ponovno se je ponovila enaka situacija kot na prvi tekmi. Povedli smo za deset točk in nato padli, celo zaostali nekaj minut do konca. Tega si ne želimo, a kot že ponavljam, je to slika cele sezone. Upam, da v sredo v Domžalah zaključimo serijo," je bil izčrpen kapetan Olimpije Jaka Blažič.

