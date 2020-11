Blažič stavi na obrambo: Homogenost moštva ključ do uspeha

Kvalifikacijski obračun med Slovenijo in Ukrajino, ki bo na sporedu v soboto, 28. novembra z začetkom ob 20. uri, si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in Voyo!

"Na novembrski reprezentančni zbor sem prišel v odlični formi. Tudi počutje je temu primerno, upam in želim si, da bi tekmo z Ukrajino odigrali na želeni ravni in posledično zmagali. Tokrat bomo stavili na homogenost moštva, ki bi morala biti ključ do uspeha. Verjamem, da imamo dovolj kakovosti za zmago nad Ukrajinci," je zbranim novinarjem prek videokonference uvodoma sporočil branilec Cedevite Olimpije, ki eno od prioritet s taktičnega vidika vidi v agresivni obrambi. "Praktično od prvega dne se uigravamo, kako bomo branili določene situacije. Glede na omejenost časa in številne manjkajoče košarkarje je kaj več težko pričakovati. Kar se napada tiče, bomo morali odigrati moštveno brez pretiranih individualnih vložkov. Kajti Ukrajina ni naivna ekipa, ima dobre košarkarje, zato bomo morali biti zbrani od prvega sodniškega meta dalje," pravi Jaka Blažič, ki hvali vzdušje v izbrani vrsti.