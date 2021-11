Blažič: To je za nas težek poraz

Zeleno-oranžnim je v tretji četrtini obračuna proti nemškemu Ulmu uspel neverjeten preobrat, ki je vodil v tesno končnico. Kljub borbi vse do zadnje sekunde so morali Zmaji po dveh podaljških premoč priznati tekmecem, ki so zmago slavili s 101:96. Ljubljančani v prvem polčasu tekme niso bili najbolj razigrani. Po štirih minutah igre so gostje vodili s 13:0, do konca četrtine pa so prednost povečali na 17 točk (29:12). V drugi četrtini so se stoženske tribune zbudile po dveh uspešnih metih za tri točke, najprej Eda Murića in nato Jacoba Pullena. Po minuti odmora je z razdalje zadel še kapetan Jaka Blažič in zaostanek zmanjšal na sedem točk. A Ljubljančani v takšnem ritmu niso vztrajali do konca prvega dela. Ob odmoru je bil rezultat 48:31 v korist ekipe iz Ulma. V drugi polovici tekme so živahni navijači videli drugačen obraz izbrancev Jurice Golemca. Po petih minutah drugega polčasa se je ljubljanska zasedba najprej približala gostom, nato pa prišla v vodstvo. Tretjo četrtino je dobila z rezultatom 31:11, skupaj pa je semafor po 30 minutah igre kazal 62:59. Zadnja četrtina nato ni dala zmagovalca, saj je bil rezultat po rednem delu igre poravnan (71:71). "Čestitke Ulmu za zmago. Mi tekme nismo začeli tako, kot smo se pripravili. Slabi smo bili predvsem v prvih petih minutah igre, nato pa je bilo do polčasa rezultat težko obrniti. Glede drugega polčasa igralcem ne morem ničesar očitati, saj so dali vse od sebe. Na koncu nam je zmanjkalo nekaj energije in sreče," je po porazu dejal trener Jurica Golemac.