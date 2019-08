Blažič: Verjamem, da sem lahko nosilec te Olimpije

V ponedeljek so zmaji v Areni Stožice in na Inštitutu za medicino in šport opravili osnovne zdravstvene preglede, danes popoldne pa so varovanci glavnega trenerja Slavena Rimca prvič stopili na igrišče in se predstavili novinarjem.

Kot je na konferenci razkril športni direktor Sani Bečirović, je ogrodje ekipe sestavljeno. "Nismo pripeljali vseh igralcev, ki smo si jih želeli, smo pa potegnili maksimum iz tega. Mogoče ni enega ali dveh igralcev iz liste želja. Jedro ekipe je sestavljeno, mogoče bodo sledili le še kakšni lepotni popravki. To je prehodno leto, postavili smo temelje, a je težko zadeti z 12 do 15 igralci in ljudmi," je poudaril Bečirović.

Med ključnimi igralci bodo tudi Filip Krušlin, Andrija Stipanović in Edo Murić, trije košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v pretekli sezoni nosili dres zagrebške Cedevite, v prihajajoči pa bodo branili barve novonastalega ljubljanskega kluba.

V klubu si želijo, da bi v Stožice ponovno zvabili večje število gledalcev."V rekordnem času nam je uspelo sestaviti zelo korektno ekipo, ki bo po godu tako gledalcem kot trenerju, s katerim sva izvrstno sodelovala. Rdeča nit zgodbe je bila, da smo iskali igralce, ki so lačni uspeha. Igralce, ki v ospredje potiskajo ekipo in skupni uspeh ter ne tako, kot je bilo včasih, ko so se igralci prišli v Olimpijo prodajat," je dejal Bečirović.

Ponudbi Olimpije se Blažič ni mogel upreti

Eden glavnih nosilcev igre bo tudi povratnik na slovensko košarkarsko sceno Jaka Blažič. Kot poudarja, se novega izziva neizmerno veseli."Zbrali smo se že zelo zgodaj, zato bomo imeli na voljo veliko časa, da se uigramo. Zahvalil bi se Saniju Bečiroviću, ki je pokazal veliko željo po moji vrnitvi. Ponudba Olimpije je bila tako dobra, da o drugih nisem razmišljal. Počutil sem se zelo zaželenega," je dejal Blažič, ki pred novo sezono ne skriva visokih ambicij. "Predvsem si želimo vrniti gledalce v Stožice. Mislim, da gre za resen in dober projekt. Ljubljana je potrebovala finančno stabilen košarkarski klub. Cilj te Olimpije je gotovo Evroliga."

Moštvo bo do 19. avgusta treniralo v Ljubljani, sledile bodo priprave ne Rogli, kjer bo Cedevita Olimpija odigrala tudi prvo neuradno pripravljalno tekmo. Naslednja pripravljalna tekma bo sledila v Kranjski Gori, nato se bo moštvo udeležilo turnirja v Sarajevu. Po končanem turnirju bo ponovno treniralo v Ljubljani, sledil bo turnir v Italiji, za zaključek pa še treningi doma.

Prvo domačo pripravljalno tekmo bo ljubljanski klub odigral v Tivoliju 11. septembra proti Ulmu, ki ga trenira nekdanji slovenski kapetan Jaka Lakovič.