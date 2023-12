Blažič: Zadovoljni smo z zmago, ne pa z zadnjimi petimi minutami tekme

Košarkarji ljubljanske Cedevite Olimpije so se od domačega parketa v letu 2023 poslovili na najlepši možen način. V 13. kolu regionalne lige Aba so v Hali Tivoli premagali zagrebško Cibono. Čeprav so Zmaji praktično celo tekmo vodili, so morali za zmago s 93:91 na koncu pošteno trepetati.

"Zadovoljni smo z zmago, ne pa z zadnjimi petimi minutami, ko smo popustili. Kontrolirali smo celo tekmo v obrambi in v napadu, zato si tega ne smemo dopustiti. Ampak zmaga je tu, prvi del je zaključen, ugoden rezultat v Aba ligi in gledamo naprej," je po tekmi za naše kamere uvodoma povedal kapetan Zmajev Jaka Blažič, ki je svojo ekipo popeljal do 10. zmage v ligi Aba v sezoni.

"V Evropi nam nikakor ne steče in tukaj se moramo tudi sami pogledati v oči in priznati, da nismo naredili rezultata, ki smo si ga želeli, tako da nam bodo sedaj te tekme služile kot neka priprava na Aba ligo ali pa po drugi strani tudi, da dokažemo sami sebi, da lahko v takem tekmovanju igramo in zmagamo kakšno tekmo. Tako da to je naš načrt, v Aba ligi pa moramo nadaljevati v tem slogu," je še dodal slovenski reprezentant, ki se je proti Ciboni izkazal predvsem z izjemnim metom za tri točke. 33-letni Jeseničan je kar sedemkrat (v desetih poskusih) uspešno izvedel met za tri točke, ob tem pa je bil štirikrat v petih poskusih uspešen tudi pri izvajanju prostih metov.

Statistika Jake Blažiča proti Ciboni FOTO: Sofascore.com icon-expand

Statistika Jake Blažiča proti Ciboni Za konec pa se je Blažič ozrl še v prihodnost in razkril cilje, ki jih želi z ekipo doseči v nadaljevanju sezone: "Naša želja je, da se v Aba ligi uvrstimo v končnico, se pravi med najboljše štiri ekipe, v Eurocupu pa da dosežemo to zmago, ki jo vsi tako želimo. Seveda so tu še domače lovorike, ampak to so vse neki rezultatski cilji. Najbolj si pa želim da vsi ostanemo zdravi in se na koncu razidemo z eno dobro voljo." Blažič je na zadnji domači tekmi leta 2023 postavil tudi s 25 doseženimi točkami proti Ciboni na lestvici najboljših strelcev lige Aba napredoval za kar dve mesti in sedaj s skupno 2468 točkami zaseda visoko sedmo mesto med najboljšimi strelci lige vseh časov. Za preboj med najboljši pet strelcev lige vseh časov mu manjka le še osem točk, za skok na še višje četrto mesto pa le še 17.

Jaka Blažič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Rad bi čestital ekipi Cibone, celo tekmo so se dobro borili z nami. Veseli smo, da smo zaključili domače tekme z zmago. Ostaneta nam še dve tekmi. Ena v Eurocupu in ena v Aba ligi. Na obeh tekmah igramo na zmago in to je to," je po tekmi povedal Rok Radović, ki se je tokrat izkazal s sedmimi točkami, tremi podaje, tremi skoki.

"V Aba ligi nas čaka še ena tekma. Gremo v Beograd, igramo proti Megi, kjer bo zagotovo težko gostovanje, že naslednji krog pa nas potem čaka Crvena zvezda v Ljubljani, tako da vse vabim na to tekmo," je še dodal 22-letni Ljubljančan, ki se je tako tudi že ozrl k prvi domači tekmi v novem letu, ko v Ljubljano pride klub z velikim renomejem: "Crvena zvezda je eden izmed favoritov te sezone, je evroligaš, tako da bo v Ljubljani zagotovo velika evforija." Za konec in slovo od domačega parketa v 2023 pa je navijačem še sporočil: "Vsem želim srečno, zdravo in uspešno novo leto, da ostanete živi in zdravi, čuvajte se bolezni in slabih stvari."

"Odigrali smo solidno tekmo do zadnjih petih minut, ko smo izgubili ritem in izgubili preveč žog. Vedeli smo, da imajo naši tekmeci kvaliteten napad, zavedali smo se tudi, kakšne strelce z razdalje imajo. Ko smo v dvomestni prednosti in nadzorujemo tekmo, izgubimo preveč žog. Moramo dati več minut, na primer Nikoli Radičeviću, ki mora priti v ritem. Menjavali smo postave na parketu in napadali consko obrambo, to pa nam je dobro uspevalo. Moramo ostati čvrsti mentalno, sploh po napakah, po katerih so naši tekmeci izenačili tekmo. Pozitivni moramo biti glede dobrih zadev v prvih 35 minutah tekme, hkrati pa zmanjšati število izgubljenih žog, če želimo v regionalni ligi nadaljevati v dobrem ritmu. Pomembno za vse nas je, da smo po vseh problemih, s katerimi se soočamo, na visokem položaju na lestvici," je na novinarski konferenci po tekmi povedal domači trener Simone Pianigiani.

Simone Pianigiani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand