Blažič: Komaj čakamo, da se začnejo prave tekme

Slovenske košarkarje pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 1. septembra v štirih evropskih državah in ga boste lahko spremljali na POP TV, Kanalu A in VOYO, čakata še dve zelo pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Zmagi proti Estoniji v četrtek v Celju in v nedeljo proti Nemčiji v Münchnu bi pomenili velik korak k prvenstvu, ki bo potekalo čez eno leto v Aziji.

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik

Pred reprezentancami, ki se potegujejo za 24 mest na SP, je še druga polovica kvalifikacij. Avgustovski cikel je uvod v nadaljnjih šest tekem. Slovenija je v prvem delu zabeležila štiri zmage, za pot v Azijo pa je glede na izkušnje iz prejšnjih kvalifikacij potrebnih vsaj sedem zmag. Selektor Aleksander Sekulić se zaveda, da je treba izkoristiti priložnost, saj bo Slovenija obe tekmi igrala v polni postavi. V novembrskih in februarskih terminih bodo manjkali vsi igralci iz lige NBA in Evrolige, se pravi Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar, Mike Tobey, Klemen Prepelič ... V novonastali skupini J imata Finska in Nemčija po pet zmag, Slovenija je v prvem delu dvakrat izgubila proti Finski, tako da ima štiri, Izrael je pri polovičnem izkupičku 3-3, Švedska in Estonija pa sta zbrali po dve zmagi. Na SP, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, se bodo uvrstile prve tri ekipe.

"Smo v specifični situaciji, saj imamo po mesecu priprav na EP zdaj pred sabo dve ključni tekmi v boju za naslednje veliko tekmovanje. Običajno trenerji tik pred prvenstvom odpočijemo igralce, sedaj pa sta pred nami obračuna, na katerih bomo morali dati svoj maksimum. Estonija se je v prvem delu izkazala za zelo žilavega in zahtevnega tekmeca. Na dvoboj se moramo dobro taktično in mentalno pripraviti. Želimo se uvrstiti na SP in zavedamo se pomembnosti tekem. Verjamem, da bomo našli pravi način, kako se lotiti teh dveh kvalifikacijskih obračunov ter hkrati dvigniti formo za EP," meni selektor Sekulić. Tudi igralci se zavedajo pomembnosti tekem z Estonijo in Nemčijo. Želijo se naslednje leto preizkusiti med svetovno elito, saj se na prejšnje SP 2019 na Kitajskem niso uvrstili. Od zdajšnje generacije so na SP 2014 v Španiji igrali brata Dragić, Edo Murić, Prepelič, Jaka Blažič in Aleksej Nikolić.

icon-expand Jaka Blažič in Edo Murič FOTO: Luka Kotnik

"Komaj čakamo, da se začnejo prave tekme. Najprej kvalifikacije za SP, kamor se želimo uvrstiti, potem pa še prvenstvo, ki ga vsi nestrpno čakamo in na katerem bomo branili zlato medaljo. Tekem se bomo lotili tako kot na prejšnjem eurobasketu, se pravi eno po eno. Zato smo zdaj z mislimi samo na tekmah proti Estoniji in Nemčiji, ki bo sredi Münchna zagotovo trši tekmec, nato pa se bomo preusmerili v Köln oziroma Litvo, ki nas čaka na startu prvenstva," je povedal Blažič.