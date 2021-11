Blažič: Na agresivno obrambo Turkov nismo našli pravega odgovora

Cedevita Olimpija je dobila le uvodno četrtino dvoboja 3. kroga v skupini B 7DAYS Eurocupa proti Extra Frutti Bursasporju, nato pa so vajeti igre prevzeli turški košarkarji, ki so na koncu zasluženo slavili z devetimi točkami razlike.

Vsi trije nosilci ljubljanske igre na zunanjih položajih – Jaka Blažič, Jacob Pullen in Marcus Keene – so prispevali dvomestno število točk, a to ni bilo dovolj za novo evropsko zmago zeleno-oranžnih.

"Za nami je zahtevno gostovanje, kar smo tudi pričakovali. Tekmo smo odprli z dobro osredotočenostjo v obrambi in napadu ter povedli. V nadaljevanju je Bursa začela igrati agresivno v obrambi, mi pa nismo znali odgovoriti na to. Vrnili so se v igro, do polčasa prišli v vodstvo in v tretji četrtini takšno predstavo nadaljevali. To, da na gostujočem terenu na agresivno obrambo nismo imeli odgovora, se nam je zgodilo že tretjič v sezoni. Zagotovo moramo to v prihodnjih dneh popraviti. V sezoni bomo imeli še dovolj priložnosti, s te tekme pa moramo vzeti le dobro in iti naprej," je po tekmi v Bursi dejal kapetan Zmajev Jaka Blažič.