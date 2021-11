Prepelič: Lahkih tekem ni, že na zadnjih kvalifikacijah smo se opekli

Švedska je bila v Kopru v vodstvu skoraj toliko časa kot Slovenija in selektorju Aleksandru Sekuliću je povzročila kar nekaj sivih las. V prvem polčasu s trojkami, v nadaljevanju pa z nepopustljivo igro, ki so jo evropski prvaki strli šele v sklepnih minutah. "Švedska ni slaba ekipa. Dobro se je pripravila na našo igro, zato smo morali pokazati vso svoje znanje in izkušnje. Fantom sem med odmorom dejal, da tekma ni šprint, ampak maraton. Treba je bilo utrujati tekmeca in ga na koncu streti. Dober začetek kvalifikacij je krasna spodbuda za naprej," je za uradno spletno stran KZ po drugi kvalifikacijski zmagi dejal selektor Sekulić. Podobno kot pred štirimi dnevi v Zagrebu, je Sloveniji v prvem polčasu šepal met, Švedska pa je na koncu dobila tudi skok (32:31). Odločilne so bile znova predstave posameznikov, v prvi vrsti Klemna Prepeliča, ki je dosegel 30 točk (trojke 4:8, osem podaj), od tega dvajset v drugem polčasu in Jake Blažiča, ki je tekmo končal pri 23 točkah (met iz igre 7:14), devetih skokih in petih podajah. Aleksej Nikolić je prispeval 14 točk (trojke 4:7), Edo Murić pa 12 (met iz igre 5:7). "Za seboj imamo dve težki in izenačeni tekmi, predvsem pa dve zmagi in vodstvo v skupini. Tako kot proti Hrvaški smo tekmo odprli precej medlo, povsem drugače kot tekmec, ki je zadeval z vseh strani. V drugem polčasu smo zaigrali agresivneje v obrambi in z dobro kolektivno predstavo prišli do zaslužene in pomembne zmage," je dodal kapetan Murić.