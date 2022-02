Jaka Blažič: Bil je pritisk zmage, a smo dokazali, da smo boljši tekmec

Cedevita Olimpija ima v Evropskem pokalu trenutno štiri zmage in sedem porazov, do konca skupinskega dela pa jo čaka še kar nekaj tekem. Cilj ljubljanske zasedbe je uvrstitev v izločilne boje končnice, za to se morajo uvrstiti do osmega mesta v konkurenci desetih ekip v skupini. Po dveh zaporednih porazih v Evropskem pokalu so razveselili navijače v domačih Stožicah, saj so delovali zelo prepričljivo in z odličnim izkoristkom meta so vpisali visoko zmago (103:86).

Trenutno so zeleno-oranžni na sedmem mestu lestvice, a zmaga v Stožicah v 12. krogu tekmovanja proti turškemu Bursasporju je pomembna tudi zato, ker so na ta način že izločili enega kandidata, ki je neposredni tekmec za eno od mest, ki vodi v končnico. Zmaji so izgubili v Turčiji na prvi tekmi, v Stožicah pa zmagali, a z večjo razliko v koših, kar pomeni, da so zaradi boljše medsebojne razlike v koših na obeh tekmah v prednosti, kar se tiče uvrstitve na lestvici v skupini B po številu zmag ob zaključku rednega dela sezone.

“Imeli smo pritisk zmage in morda se je v prvem polčasu čutilo nekaj nervoze. Dokazali smo, da smo v tem trenutku kakovostnejši od ekipe Frutti Extra Bursaspor. Na koncu smo zmagali z lepo razliko, ki je za nas pomembna. Na gostovanju v Turčiji smo izgubili za devet točk, tokrat pa zmagali za 17. Imamo tudi to prednost pred tekmeci. Gremo korak za korakom, da pridemo med najboljših 16 ekip Evropskega pokala,” je dejal Jaka Blažič po tekmi.