Blažič po deveti zaporedni zmagi: Smo na poti, da dobimo dober klub

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek pripravili pravo poslastico za ljubljanske navijače. Pred polnimi Stožicami so v osmini finala evropskega pokala s 93:80 premagali Türk Telekom in si zagotovili vstopnico za četrtfinale. Zmaji so svoja krila razprli na začetku srečanja in si že v sedmi minuti priigrali dvomestno prednost, ki so jo ohranjali tudi v nadaljevanju. Na odmor so se odpravili z lepo zalogo 22 točk (60:38). Zeleno-oranžni v drugem polčasu niso popustili. Prednost je pred zadnjo četrtino narasla tudi na 30 točk. Tega izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca v zadnjem delu tekme niso izpustili iz rok in veselje z glasnimi domačimi navijači se je lahko začelo.