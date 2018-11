Blažičeva Barcelona nadigrala Maccabi, CSKA v končnici strl odpor Olympiacosa

Čeprav so v zadnjo četrtino dvoboja z Olympiacosom krenili s prednostjo osmih točk (52 : 44), so se košarkarji moskovskega CSKA-ja morali še kako potruditi za nov evroligaški par točk. Neuničljivi Vasilis Spanulis je namreč tri minute pred koncem tekme s trojko poskrbel za izenačenje izida na 61 : 61, toda domači so z natančnim izvajanjem prostih metov Willa Clyburna v končnici le prišli do tesne, a zaslužene zmage.



Omenjeni Spanulis se je ustavil pri 16 točkah, pri zmagovalcih pa je izstopal nekdanji realovec Sergio Rodriguez z 20 točkami ob 60-odstotnem metu izza črte 6,75 metra (6/10). Baskonia je z odlično 3. četrtino, ki so jo Baski dobili s 15 točkami razlike (26 : 11), zlahka 'preskočila' turško Darušafako. Pri slednji sta po 12 točk dosegla Eric in Savas, medtem ko je bil Shengelia s 13 točkami najuspešnejši posameznik pri Baskonii.