'Balkanska večerja' v Orlandu: 'Fantje s slike bi bili prvaki kjerkoli na svetu'

"Balkanska zabava fantov, ki bi lahko pokorili košarkarski svet. Ti na sliki so lahko prvaki kjerkoli na svetu," med drugim piše v komentarjih pod objavo člana ekipe Miami Heat Gorana Dragića, ki je na skupni večerji "zbral" srbska košarkarja Nikolo Jokića (Denver Nuggets) in Bobana Marjanovića(Dallas Mavericks), ČrnogorcaNikolo Vučevića(Orlando Magic), Slovenca Vlatka Čančarja (Denver Nuggets) in sevedaLuka Dončića(Dallas Mavericks) ter pod sliko napisal "Balkan". Eden od ključnih mož Miamija, ki se je že uvrstil v naslednji krog končnice lige NBA, je na različnih platformah objavil fotografijo s skupne večerje prijateljev s košarkarskega parketa. "Prijatelji na parketu in zunaj njega."

Za mizo se je, kot sporočajo tudi številni komentarji pod sliko, zbrala zelo solidna peterka. Ob odličnem Dragiću še dva MVP kandidata Dončić in Jokić, najboljši košarkar Orlanda Vučević ter vselej uporabni Marjanović, za mizo pa je v dresu nogometašev Milana sedel še "prihajajoči" Čančar.



