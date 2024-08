V kolikor fantje nadaljujejo z enakim entuziazmom in pristopom, bo to zelo dobro

OGLAS

"Za nami je pet dni, ki smo jih preživeli v Kranjski Gori, in lahko rečem, da sem zadovoljen s tem, kar smo opravili. Poudarek je bil na fizični pripravi in manjšem uvodu v taktični del. Veliko je bilo teka, tranzicije, malo smo se dotaknili tudi določenih sistemov, nismo pa še prišli do dela priprav, kjer bomo več govorili o taktiki, ter s tem obrambi in napadu," je po zaključku prvega cikla priprav za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener Zvezdan Mitrović.

Ob tem je igralce pohvalil, saj je bila intenziteta treningov na izredno visoki ravni. "Fantje so delali kvalitetno, za nami pa je tako uvod v priprave. Zdaj se selimo nazaj v Ljubljano, kjer bomo začeli delati resnejše košarkarske stvari."

Direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec, trener Zvezdan Mitrović in kapetan Jaka Blažič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Do zaključka priprav in s tem uradnega začetka nove tekmovalne sezone, bo ljubljanska ekipa svoj celoten čas preživela v prestolnici. Že v prihajajočem tednu Olimpijo čakata tudi dve novi pripravljalni tekmi, obe z neposrednima tekmecema iz regionalne lige.

V petek v slovensko prestolnico prihaja Budućnost VOLI, v nedeljo pa bo ljubljanskemu kolektivu nasproti stal Split. "V Ljubljani bomo nadaljevali s tem, kar smo začeli v prejšnjem tednu, večji poudarek pa bo na taktičnem delu, predvsem v obrambnem delu igre, kar predstavlja velik del. Igralci so novi, zato se moramo spoznati med seboj. Delo na povezavi ekipe in igre je dolgotrajen proces. Mi ga bomo skušali pospešiti, da do zadev, ki jih želimo videti, pridemo čim prej. V kolikor fantje nadaljujejo z enakim entuziazmom in pristopom, kot smo ga lahko videli v Kranjski Gori, bo to zelo dobro," je proti tednu, ki je pred nami, pogledal Mitrović.