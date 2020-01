Bluesi in Capitalsi še naprej prepričljivi v ligi NHL

V ameriškem glavnem mestu sta navdušila Aleks Ovečkin in T.J. Oshie, ki sta vsak zadela po dvakrat ob visoki zmagi Washington Capitalsov nad Ottawo Senators.

Drugi Ovečkinov gol, njegov 26. v sezoni, skupno pa 684. v ligi NHL, je pomenil, da se je ruski zvezdnik na večni lestvici strelcev NHL izenačil z legendarnim Fincem Teemujem Selannejem na 11. mestu. A tudi Mario Lemieux (690 zadetkov v NHL), Steve Yzerman (692) in Mark Messier(694) so zanj to sezono povsem dosegljivi. "Veliko mi pomeni ta dosežek. Na tem seznamu so le največja imena lige NHL, a vendar je pred menoj še veliko dela. Ne nazadnje moram sam le dobro opravljati svoj poklic na vsaki tekmi,"je dejal Ovečkin. Capitalsi so slavili tretjo zaporedno zmago, po kateri ostajajo najboljša ekipa vzhoda in hkrati celotne lige NBA, Senatorsi pa so izgubili še peto tekmo v nizu.