Bo Čančarju kot četrtemu Slovencu uspelo osvojiti NBA prstan?

Denver in Miami sta do finala prišla po različnih poteh. Denver je v treh dvobojih upravičil prvo mesto na zahodu po rednem delu in v končnici izgubil le tri tekme. V prvem krogu je odpravil Minnesoto s 4:1 v zmagah, v drugem je bil s 4:2 boljši od Phoenixa, v finalu zahoda pa je s 4:0 nadigral Los Angeles Lakers.

Miami se je v končnico uvrstil preko kvalifikacij in bil osmi nosilec. V uvodnem krogu je izločil najboljšo ekipo rednega dela in prvake izpred dveh sezon Milwaukee s 4:1, nato je bil s 4:2 boljši od New Yorka, v polfinalu oziroma finalu vzhoda pa je najprej povedel proti Bostonu s 3:0 v zmagah, vozovnico v finale pa je dobil šele na odločilni sedmi tekmi.

Šestindvajsetletni Primorec v vrstah Denverja Vlatko Čančar lahko Sloveniji prinese šesti prstan, ki ga tradicionalno prejmejo zmagovalci lige NBA. Po dva imata Beno Udrih (2005 in 2007 s San Antoniom) in Saša Vujačić (2009, 2010 z Los Angeles Lakers), enega pa Rašo Nesterović v dresu San Antonia (2005). Vlatko Čančar ima v končnici precej manjšo vlogo kot v rednem delu, v katerem je odigral 60 tekem in imel v slabih 15 minutah povprečje pet točk in dobra dva skoka.