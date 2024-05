Bo Dallas na čelu z Dončićem že na prvi tekmi prekrižal načrte Minnesoti?

Košarkarji Dallas Mavericks so po predhodnih zmagah v serijah proti LA Clippers in Oklahomi City Thunder že pripravljeni na nov veliki dvoboj v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina bodo v naslednjih dneh, ko sta na sporedu uvodni finalni tekmi zahodne konference v Minneapolisu proti Minnesoti Timberwolves, skušali tekmecu odvzeti prednost domačega igrišča. Naloga bo vse prej kot lahka, saj bodo na drugi strani igrišča takšni zvezdniki, kot so Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Mike Conley in ostali. Prva tekma se začne ob 2.30.